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加拿大的人均医疗开支是多少？

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 9 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大的医疗保健开支在不断升高。

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根据加拿大健康信息研究所（Canadian Institute for Health Information ，CIHI）这个星期公布的报告，2017年，预计加拿大全国的医疗开支总计为 2420 亿加元，创历史新高，比 2016 年的花费高出 90 多亿加元，平均到每个人头上，今年的人均医疗支出将达到 6,604 加元。

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加拿大广播公司引用加通社的报道说，这个数额占加拿大国内生产总值的 11.5%，比去年增长约 3.9%，自2010年以来，医疗开支的年均增长率为 3.2%，2017 年的增幅略高于平均水平。

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怎么花的？

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那么，这 2420 亿加元是怎么花的呢？

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医疗支出包括用于经营医院、支付医生、购买药物和支持公共卫生项目的资金。

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加拿大健康信息研究所的报告说，医院开支是大头，占全部开支的 28.3%，第二是药品的开支，占16.4% ，第三是给医生的报酬，占15.4% 。

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自从1997年以来，医院的开支一直占的比例最大。

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医疗经费的来源

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2017年，加拿大的医疗费用 70%来自公款，也就是纳税人的钱。

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私立领域承担30%，分配如下：病人（15%），私人健康保险（12%），其他（3%）。

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药的支出大增

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这份报告说，近年来，加拿大用于药品的开支增长加快，预计2017年增长最多，增幅达5.2%。

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2017年，加拿大用于药品的开支总额为398亿加元，其中公立部门资助42.7%。

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2016年，抗TNF药物（用于治疗类风湿性关节炎和克隆氏病等疾病）以及新的丙型肝炎药物是导致药品开支增长的两个主要因素，这两类药物的开支增幅分别为 8% 和12.6%。

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另外，处方药占药品总支出的 85.2%，非处方药占 14.8%。

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与其他国家相比

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加通社报道说，在经济合作与发展组织（OECD）的成员国中，加拿大是医疗开支最高的国家之一，OCDE目前只有 2015年的数据，加拿大在2015年的人均医疗支出为5782美元/每人。

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相比之下，美国在2015年报告的医疗支出最高，2015年为人均11 916美元，新西​​兰最低，为每人4,443美元。

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2015年加拿大人均医疗支出高于法国（5677美元），澳大利亚（5631美元）和英国（5170美元）。

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人口膨胀和老龄化

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根据CIHI的报告，人口增长、人口老龄化、通货膨胀以及技术和服务的变化，都是导致加拿大医疗保健费用一直上涨的主要因素。

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目前，65岁以上的人口占加拿大总人口的 16%，但用了公立医疗保健支出的 46%。

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在加拿大，各省和地区政府为 65 岁以上的群体人均医疗花费 11758 加元，而15岁至64岁的群体，人均花费 2772 加元。

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省和地区

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各省和地区的人均医疗开支差别很大。

由于地域广大、人口稀少，三个地区的人均支出最高。2017年预计西​​北地区，努纳武特和育空地区的人均支出分别为17,150加元、14,936加元和11,222加元。

在各省中，纽芬兰和拉布拉多、阿尔伯塔省和马尼托巴省将是人均医疗支出最高的省份，2017年将分别为7,378加元、7329加元和7182加元。

而不列颠哥伦比亚省、安大略省和魁北克省的人均支出则是最低的，分别为6,321加元、6,367加元和6,434加元。

加拿大健康信息研究所（CIHI）是一个独立的非营利组织，专门提供有关加拿大医疗保健系统和加拿大人健康方面的信息。

（RCI with Radio Canada，CP）

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