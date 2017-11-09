躲过一劫：加北极研究站预算到位

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加拿大是世界上在北极圈内有广袤领土和领水的主要国家，但最近几十年来随着北极地区科学研究的需要和保护加拿大北极地区主权所需要的经费与日俱增，加拿大联邦政府陷入预算捉襟见肘的窘迫境地。

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据加拿大广播公司记者 Nick Murray 报道，加拿大联邦政府11月8日刚刚拨出160万加元的经费给加拿大在北极高纬度努纳武特特区Eureka的北极环境和大气研究所；这笔钱够该研究所一直运行到2019年秋天，从而避免了该研究所由于没有经费而被迫关闭的问题。

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科研人员在加拿大北极环境和大气研究所工作 © Ashley Harrett/CANDAC

这已经不是加拿大的北极环境和大气研究所由于缺乏经费而面临被关闭的困境。

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2012年哈珀的保守党政府为了削减联邦政府赤字，砍掉了给北极环境和大气研究所的经费。在离关门仅剩20天的时候，加拿大气候变化和大气研究基金紧急介入，拨出经费让该研究所继续运行。

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