加拿大议员赴美劝阻准备来加的难民

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在特朗普政府中止在美国暂时受保护居住的尼加拉瓜人的TPS项目后，在美国的三十多万萨尔瓦多、洪都拉斯和海地人也面临同样的命运。

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小巫见大巫？

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今夏在美国的海地人成群结队非法越境进入加拿大 © Ryan Remiorz/Canadian Press

面对这会让今年夏天大量非法越境者进入加拿大的海地难民潮成为小巫见大巫的新的难民潮问题，过去对难民采取积极开放态度的特鲁多自由党政府也坐不住了。

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据加拿大广播公司记者西尔维亚.汤森Sylvia Thomson报道，特鲁多政府已派遣联邦议会一些海地裔、拉美裔议员前往美国，向当地媒体和当地少数族裔社团进行宣传，以说服那些想来加拿大申请难民的在美国失去TPS身份的外国人不要来加拿大，因为在加拿大得到难民身份并不是件容易事。

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联邦议会自由党议员Emmanuel Dubourg © Fred Chartrand/Canadian Press

议员动身去美国

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加拿大联邦议会自由党议员杜伯格Emmanuel Dubourg来自海地，他将前往美国纽约向当地的海地人社团做说服工作。

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加拿大警方今年1月到9月在边境地区截获至少1万5千非法越境者，他们中大多数是在美国居住的海地人。

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联邦自由党阿根廷裔议员罗德里格斯Pablo Rodriguez讲西班牙语，他的任务是说服那些讲西班牙语目前持TPS身份在美国居住的南美洲国家人不要以为在加拿大容易拿到难民身份。

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加拿大联邦自由党阿根廷裔议员Pablo Rodriguez © Patrick Doyle/Canadian Press

但专家们指出，加拿大需要有统一协调的政策和措施来应对难民潮问题。

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口径要一致

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首先是各级官员的口径要一致。比如，今年年初在美国总统特朗普说美国要严格移民和难民政策后，加拿大自由党政府总理特鲁多在推特上说加拿大欢迎难民，加拿大蒙特利尔等城市的市长也宣布自己的城市是难民庇护城市，这给难民申请者们留下了不容易消除的深刻印象。

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资源要到位

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其次是联邦政府必须拿出足够的资源给移民部门，以加快难民审批过程，一拖一年多甚至几年的难民审批等待时间增加了对难民申请者的吸引力；因为他们不但可以长期拿着政府给的钱享受加拿大福利，而且有很长的时间去熟悉加拿大的生活，在移民部门否决其难民申请的情况下，他们可以用上诉和黑下来的办法赖在加拿大不走。

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而现在加拿大移民和难民审批委员会严重缺乏的正是人手和资金。

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非法越境者进入加拿大后申请难民要经过三大步骤。首先是由加拿大边检局官员对其身份证件、指纹等进行核实，看其是否有犯罪记录，以确认其是否有资格向加拿大提出难民申请。

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CBC记者报道加拿大难民衡量标准 © CBC

第二个阶段是提出难民申请。那些通过上述初审阶段的非法越境者有72个小时的时间提出其难民申请。不过提出难民申请不等于就会被接受为难民，2016年加拿大的难民申请成功率是44%。

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第三阶段是移民官面谈。移民官通过面谈来核实难民申请者是否符合联合国规定的难民定义，比如是否因为种族、宗教、社团活动和政治言论而受到歧视和迫害，等等。

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第四个阶段是等待加拿大难民委员会的裁决。如果裁决是接受申请者为难民，则可以合法的在加拿大居住下去、并成为移民和公民。如果被拒绝，则申请人必须离开加拿大；如果拒绝离境，在被警方发现后会被逮捕并被递解出境。

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