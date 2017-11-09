为什么海外避税问题难解决

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然加拿大人对富翁和大公司用在海外避税天堂成立公司的办法躲避在加拿大交税据的问题深恶痛绝，但这却是一个难以解决的老大难问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因为这里有三个难题。首先是全球竞争的需要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔银行在避税天堂的子公司只是邮箱而已 © Doug Ives/The Canadian Press

加拿大广播公司报道说，多伦多大学教授Walid Hejazi认为加拿大税法准许投资者在海外成立公司并在海外报税的目的是方便加拿大公司企业在经济全球化的环境下参加竞争；如果加拿大投资者在海外设立公司确实是为了扩大经营，则对加拿大经济的发展是有利的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其次是一些无孔不入的律师和会计事务所钻税法的空子、曲解税法条文，把以避税、逃税为目的在海外避税天堂成立公司变成合法行为。比如Nike 公司在避税天堂百慕大成立了一个拥有其注册商标的子公司，然后每年把大笔金钱作为商标使用费打入该子公司的账户、从而实现避税目的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第三是海外避税的公司和富翁有影响力很大的游说集团向执政党施加压力。比如加拿大广播公司和多伦多星报的联合调查显示，蒙特利尔的一家有众多富翁客户的律师事务所与联邦自由党关系密切，在联邦众议院通过了限制海外避税行为的法案后，竟然有本事让这个法案胎死腹中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada