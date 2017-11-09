蒙特利尔、多伦多今晚将下大雪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

快把冬天的靴子和大衣翻出来吧，更重要的，赶紧把汽车轮胎换成冬胎，星期四（11月9日）晚上，蒙特利尔和多伦多都将大雪纷飞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部 （Environment Canada）已经对大蒙特利尔地区发布了天气预警，预测星期四晚间将有一股强冷气流来临，气温将迅速下降，并会下大雪，降雪量可能达5厘米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境报的预报说，预计从周四晚到周五清晨，这股冷气流将通过魁北克省的南部和中部地区，下雪的地区将包括蒙特利尔、拉瓦尔、南岸 Longueuil、Châteauguay、 La Prairie 等地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

气象部门告诫开车的人要小心，能见度会降低，而行人也要小心路滑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Evan Mitsui/CBC

多伦多的情况也不妙，加拿大环境报说，周四多伦多的气温将急剧下降，从零上 9 摄氏度降至夜里的 – 10 摄氏度.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境部说，星期四多伦多市的最高气温为 9 摄氏度，但下午将降到 2 摄氏度，在周四到周五的夜里降到 – 10 摄氏度，并将下雪，降雪量将在 2 厘米左右。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada