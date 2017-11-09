看看加拿大政府社交媒体帐号上的屏蔽和删帖原因

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加拿大广播公司根据信息公开法对联邦政府封锁社交媒体帐户和删贴的情况进行了统计， 发现：联邦政府各部门屏蔽的脸书（Facebook）和推特（Twitter）的用户加起来近22,000个，而外交部（Global Affairs Canada）官方帐户上屏蔽的用户最多，差不多有2万个。

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CBC的记者还了解到，自2016年1月以来，在政府的网站上有约1500个帖子被删除， 其中有政府发布的官方消息，也有读者发表意见的跟贴。

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而实际上被封锁的账户数字和被删掉的帖子数量都应该更高，因为在有些情况下的随时删除并没有统计数字。 例如在直播议会开会众议院反对党议员提问题时，人们的跟贴最踊跃，删除的频率也最高，但并没有跟踪的记录。

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加拿大在本届自由党政府之前并没有统计和公开删除及屏蔽社交媒体用户的数字。

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© CBC

由于使用脸书和推特的并不一定是加拿大人，所以目前也不知道被删除的人中有多少人是加拿大人。

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但这些数字揭示了渥太华如何驾驭社交媒体世界 。一方面政府希望通过社交媒体广泛接触加拿大民众，而另一方面，社交媒体也是色情，仇恨言论和语言攻击的场所。政府很难在这两方面取得平衡。

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例如这个星期二，环境部长凯瑟琳·麦肯纳（Catherine McKenna）突然发现自己正处于社交媒体的漩涡之中，因为她在官方推特帐户发表了一个声明，对叙利亚加入巴黎气候变化协议表示赞赏。这招来很多批评和讽刺的跟贴。有的还提到叙利亚阿萨德政权在国内使用化学武器。麦肯纳在周三宣布这个推文已经删除。

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根据众议院提供的数字，从2016年1月1日至2017年9月18日期间，环境部总共删除了97个在推特账户中发表的帖子。

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由麦肯纳签署的环保部的声明说，删除的是一些不符合政府指导方针的帖子，其中有的信息有误， “有必要纠正”；有的存在语法或图像方面的错误；也有的是强调的重点不对或不清楚；个别的没有提供两种官方语言的服务。该声明中说：“社交媒体反应迅速，但更容易出现错误。”

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交通部删帖也要列出几项理由 © CBC

而最引起争议的，是加拿大交通部在其推特页面上屏蔽了一个用户。被屏蔽的用户不能再跟帖，不能再向官方帐户直接发消息，也不再能看到官方帐户的内容。

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按照交通部的说法：“这名用户反复上传私人声明，指责该机构一些职员没有尽到应尽的责任。而交通部认为这些职员是专业和尽责的”。据了解上传私人声明的是一位倡导民航乘客权利的维权者。

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加拿大广播公司曾就此事专门作出过报道， 是一位名叫加布·卢卡克斯（Gabor Lukacs）的年轻人，专门关注民航乘客的权利问题。他曾27次将航空公司告上法庭，并有24次胜诉。他在社交媒体上与加拿大交通部对阵，还写过一篇短文，列出加拿大交通部不值得信任的5个原因。他的这个帖子后来被交通部从脸书上删除。 对此卢卡克斯说：“这是赤裸裸的言论审查， 是违背言论自由原则的。加拿大交通部是政府部门， 又不是私人机构，它可以有自己的立场， 但不能不让加拿大民众思想。即使加拿大人有的想法他不喜欢， 也没有审查的权利”。

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Gabor Lukacs一直关注民航乘客权利问题 © CBC

联邦政府其他部门的删帖没有引起如此大的争论，原因也各不相同。CBC得到的数字显示，加拿大邮政局删掉的最多，有865条；其次是统计局， 有120多条； 环境部之后是创新、科学与经济发展部， 删除了56条； 其他部门还有基础建设部、交通部、农业部、 文化部等。

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至于加拿大邮政局删除了比其他任何政府部门或机构更多的帖子，该机构回答说，大多是垃圾邮件或有错别字的信息，以及竞争对手的广告。

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加拿大卫生部门屏蔽了50个账户，其中37个是在卫生部帐户上刊登减肥产品的广告。

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加拿大全球事务部删除的帖子最多， 是因为它的驻外机构也都有各自的社交媒体帐户，加起来总共有568个。这样算来，总共删除和屏蔽近2万个用户， 平均到每个官方帐户上也就有35个， 所以并不算多。

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加拿大核安全委员会删除的两个帖子中有一个不符合政府的规定。另一个是在法国发生恐怖袭击事件后发表的幸灾乐祸帖子，因“麻木不仁，不合时宜”， 因此被删除了。收听 CH_Report_1-20171109-WRC10

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