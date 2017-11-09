加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

与即将遭遇大雪的多伦多、蒙特利尔不同，虽然已经是 11 月上旬，西海岸温哥华市的市民们还在享受着晚秋的震撼美景。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，在温哥华，遍布全市的树木变成了橙红黄相间的调色板，而色彩绚烂的落叶则把温哥华的街道、地面变成了 “美术展览场地”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Christer Waara Submitted

A red maple leaf rests on a bed of Japanese maple at Kits Point. () © Christer Waara Submitted

根据温哥华市政官员的介绍，在温哥华，街道旁总共有大约15万棵树，公园里有 35万棵树。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Christer Waara Submitted

© Christer Waara Submitted

温哥华最常见的树是枫树，约占城市树木总数的25%，樱花树第二多，占温哥华市树木总数的20%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其他的常见树种包括克里米亚椴树（4,497棵树），普通马栗树（2,265棵），欧洲山毛榉（1,907棵）和美洲榆树（1,825棵）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Christer Waara Submitted

11月14日城市开始扫落叶

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

叶子最多的树木包括红橡树、郁金香树、枫树等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年，温哥华的市政工作人员预定从11月14日开始清扫街道上的落叶，届时将出动16辆清扫车、4辆装载车、8辆翻斗车、8辆拖车和12辆皮卡车清扫树叶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，温哥华的城市街道总长1400公里，每年平均从街道上收集多达 5000 吨树叶，有些街道需要几次清扫才能完成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Christer Waara Submitted

© Christer Waara Submitted

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada