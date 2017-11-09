抗议声中加拿大鹅羽绒服公司利润继续大幅增长

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星期四，生产高档羽绒服的加拿大鹅控股公司（Goose Holdings Inc.）公布了最新的营收情况，销售和利润与去年同期相比，都有双位数的增长。如果统计截止到9月30日的三个月销售收入，总额达到3710万加元，比起去年同期的2000万加元，增长了85.5%。

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这家总部位于多伦多的高端冬季时装公司也上调了对年度销售额及利润额的预测。以前该公司预测今年的增长率约在15%至19%之间，但现在调整为至少增长25%，总营收将从1.28亿上升到1.72亿，等于增长将近35%。

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© PC / Nathan Denette

该公司在多伦多和纽约股票交易所上市，在多伦多交易所的股值利润已从去年的每股20分上涨到现在的每股33分。

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若往前追寻更长时间，加拿大鹅更被认为是最成功的加拿大品牌之一。该公司成立于1957年， 到现在的掌门人已经是第三代。丹尼·赖斯自2001年开始成为首席执行官，从那以来该公司的增长规模已经超过了40倍。

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这些消息对公司来说显然是乐观的，但可能会进一步刺激关注动物保护的团体和人士。近几年来，加拿大鹅羽绒制品受到动物保护组织越来越频繁的抵制和抗议，去年曾发生动物保护人士抗议其使用郊狼皮做羽绒服帽子的毛边，抗议者甚至冲进商店。最近又有动物保护人士到养鹅的农场，拍摄了鹅群在农场受到不人道对待的视频，在网上公布出来。

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“加拿大鹅”成为动物保护组织抗议的新目标

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