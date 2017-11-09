BC省开发出保护无家可归者和性工作者安全的手机应用程式

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不列颠·哥伦比亚省一个支持弱势妇女的民间组织与技术公司合作，开发出一种手机应用程序，用以保护外出到边远地区的性工作者的安全。

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这个名叫“送去希望”（Hope Outreach）的非营利组织致力于为基洛纳地区的无家可归者和被剥削妇女提供支持。它与YodelMe技术公司合作，创立了一个试点项目，为性工作者和其他弱势妇女提供一种监测应用程序。这个程序使用无线和卫星技术，让用户在一定时间段内进入和退出这一程序。如果用户在他们原来设好要进入程序的时间没有登录，那系统会发送提醒。如果用户还不进入程序，那这个应用程序就会发送一个求救信息给预先设定的联系人，并显示手机所在的地理位置。

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上个月在奥肯那根北部农场发现了这个18岁女孩Traci Genereaux的遗骨，她是在该地区失踪的五名妇女之一 © CBC / RCMP

“送去希望”组织的总裁兼联合创始人安吉·洛尔（Angie Lohr）说：“在我眼里这个应用程序能够挽救一些生命，而我们以前从来没有真正把注意力集中在如何保护这些弱势女性身上，包括她们为什么要到那些地方去？我们需要怎样做以使她们安全些”。

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近年来，该省已经发生多起性工作者失踪的案件，有的遗体后来在农场的地里被发现。

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YodelMe的业务经理格雷格·沃尔比克（Greg t Wolbeek）说，他和公司的创始人在当地一家报纸上读到了“送去希望”组织所做的工作，震惊之余就想到为这些单独外出的人开发一种手机应用程式，在性工作者中建立一个可以互相照应的小组，以提高安全保障。目前，试点项目的细节仍在讨论中。

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洛尔说，她希望从基洛纳和另外两个地区找到10名女性在12月开始尝试使用这一应用程序。

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维多利亚大学社会学教授，研究加拿大性工作者的塞西莉亚·贝诺伊（Percilia Benoit）说，这个应用程序具有增加女性安全感的潜力，但唯一要解决的问题是用户需要找到一个她们信任的人，或者希望警局能成为紧急信息的接收方。她说：“因为那些最脆弱的人身边很可能没有值得信赖的人。而且，这只是一个实用工具，无法帮助那些妇女改变境遇。她们最需要的是找到一个安全的家，一个可以帮她们建立起安全生活的体系”。

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但劳尔认为，只要有需求，性工作就永远不会消失。而从业者大多是弱势妇女。在帮她们解决了生活保障、住房、上瘾等问题之前，这个应用程序至少有助于提高她们的安全性。

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