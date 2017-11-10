这家伊拉克难民进入加拿大后2个月拿到难民身份

这家伊拉克难民进入加拿大后2个月拿到难民身份
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对部分难民不面试是双赢吗？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 10 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者鲍尔斯Karen Pauls 报道，今年夏天来自伊拉克的希尔万与妻子科胡瑙，带着6岁和9岁的两个女儿一起从美国跨过马尼托巴省的边境进入加拿大申请难民身份；仅用了两个月时间他们一家的难民申请就获得了批准，而现在一般难民申请者在加拿大要等待的难民审批时间是至少16个月；希尔万一家的难民申请之所以这么快就被批准是因为希尔万要求他的难民申请走快速通道。

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两个月拿到难民身份

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在得知自己的难民申请已经被审批通过后，希尔万告诉加拿大广播公司记者说他非常高兴，因为翘首盼望难民审批决定的等待是非常折磨人的。

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加拿大广播公司记者Karen Pauls报道难民快速通道
加拿大广播公司记者Karen Pauls报道难民快速通道 © CBC

加拿大广播公司记者鲍尔斯报道说，今年六月份加拿大移民和难民审批部门又把三个国家增添到适用难民快速审批通道的名单上，上了这个名单的国家的难民申请者可以不需要经过移民官的面试过程，但仍然需要经过身份调查、背景调查，仍然可能会被要求提供进一步的文件，甚至最后仍然会被要求经过移民官的面试，而且是否能被接受为难民并没有保证。

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加拿大难民审批委员会在6月到9月这4个月时间里用难民快速通道审理了636个难民申请个案。

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难民审批快速通道

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不过，加拿大移民和难民审批委员会没有提供有多少难民申请者走快速通道的申请被拒绝，而不得不继续等待常规的难民审批程序。

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加拿大温尼伯律师 Alastair Clarke
加拿大温尼伯律师 Alastair Clarke © CBC

要想走难民快速审批通道，难民申请者必须符合这么几个条件：首先是没有需要移民部长亲自关注的问题；第二是申请者的身份没有疑问；第三是申请者提供的文件真实可信；第四是申请者提出的避难理由符合联合国难民公约的难民定义，比如因为种族、宗教、社团活动或政治言论而受到歧视和迫害，等等。

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加拿大马尼托巴省温尼伯律师Alastair Clarke克拉克认为，加拿大移民和难民审批部门应该让更多的难民申请者走移民快速审批通道，因为这会是双赢的局面: 难民申请者缩短了等待审批的时间，加拿大难民审批部门减少了案例积压。

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双赢

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克拉克表示希望加拿大移民和难民审批委员会敞开难民审批快速通道，让那些申请理由过硬的案例得到快速的审批；这样把那些容易做出裁决的案例快速审批后，就能够腾出资源来审理那些比较复杂的难民申请案例。

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但加拿大联邦议会两个主要反对党对加拿大难民申请个案大量积压的主因有不同的解读。

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保守党认为特鲁多政府放任非法越境者进入加拿大申请难民身份是导致难民申请案例大量积压的主要原因。

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反对党的解读

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新民主党移民和难民事务发言人Jenny Kwan
新民主党移民和难民事务发言人Jenny Kwan © CBC

而联邦新民主党则抨击自由党政府面对数量猛增的难民申请者却不给难民审批委员会增加人手和资金，造成难民申请者的等待时间过长。

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新民主党移民和难民事务发言人Jenny Kwan指出，现在每个月新增的难民申请达1400个，如果没有附加的资源，难民申请者等待审批的时间会越来越长；解决这个问题的办法只能是给难民审批委员会增加预算。

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加拿大移民和难民委员会的年度预算是按照每年审理2万4千个难民申请案例制定的；而今年由于大量非法越境者从美国进入加拿大申请难民，估计今年会有至少4万8千个难民申请案例。

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按照加拿大联邦修改后的移民和难民法规，移民官应该在两个月之内与难民申请者进行面谈。

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如果难民申请人在加拿大政治避难的要求被拒绝，则该难民申请人必须离开加拿大；如果不离境、在被警方发现后会被逮捕并被递解出境。

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