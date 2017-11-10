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加拿大学生发明皮癌扫描仪，获全球设计工程奖

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 10 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大的一个大学生研究小组研究出一种又便宜又简便的手持扫描仪 sKan，作为皮癌诊断扫描仪的初期原型，这个设备的最终目标，是让医生可以又快又准地诊断出皮肤癌。

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这个小仪器击败了来自世界各地的约 1,000个参赛 “作品” ，赢得了2017 年的詹姆斯·戴森设计工程奖 James Dyson Award for design engineering

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加拿大广播公司报道说，获奖的是安大略省麦克马斯特大学（McMaster University ）工程系的一个毕业生团队，今年的詹姆斯·戴森设计工程奖 奖金4万美元（51,000加元），共有 20名 “选手”能够入围决赛。

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© James Dyson Foundation

发明家詹姆斯·戴森（James Dyson）在一份声明中说：“这是一个很巧妙的设备，将来可以在世界各地拯救生命”。

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詹姆斯·戴森是英国的发明家和工业设计家，是詹姆斯·戴森基金会（James Dyson Foundation）的创始人，也是此奖的3位评委之一。

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早期模型

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加拿大广播公司报道说，根据研究团队的成员法迪亚（Rotimi Fadiya）的介绍，这个设备还处于研发的早期阶段 ，目前还不能测出癌症，但随着研究和设计的进展，将来可达到这个目标。

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22 岁的法迪亚在接受加拿大广播公司的采访时说，设备的原理是，在冷却人体皮肤后，癌症病灶部位的体温回升比正常皮肤或痣要更快，因此可以通过热扫描仪检测出有癌变的地方。

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他还说，有些研究人员已经在通过癌变部位的温度来测试癌症，但红外热像仪价格昂贵，可达数千甚至数万美元。

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相比之下，sKan 的价格则非常非常之便宜。

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活组织检测很痛苦

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雷蒙·黄（Dr. Raimond Wong）是安大略省汉密尔顿市 Juravinsk i癌症中心的医生，也是 sKan 研究团队的导师。

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他说，目前对皮肤癌的诊断，通常先由医生进行目测，如果一颗痣看上去很 “可疑”，那么患者就需要经过活组织检查，需要取一块皮肤，很痛苦。

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而且，目测的准确性很差，美国的一项研究表明，在1986年至2001年之间，黑色素瘤皮癌活检/确诊之间的比例是 60 : 1。

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黄医生说，问题在于，即使是训练有素的医生，大部分情况也不那么准，通过 sKan 扫描仪，将可以大大减少进行活组织检查。

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早期诊断的重要性

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据加拿大癌症协会估计，2017年，总共会有大约 7,200 名加拿大人被诊断出有黑色素瘤皮癌，其中1250 人将死于此癌。

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© The Canadian Press

早期确诊，生存率很高 ， 一期患者的存活率超过 92%，但如已经到了四期，生存率就只有15% 至 20% 了。

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法迪亚表示，这正是麦克马斯特大学团队决定研究开发 sKan 的原因，目的是便于医生进行早期诊断，现在获了奖，研究团队将可以用这笔奖金来进行更多的校准，并通过更昂贵的热敏电阻来提高下一个sKan  模型的灵敏度。

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他同时说，获奖后，去英国领奖并见到詹姆斯·戴森的经历令人 “难以置信”。

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加拿大第二次获奖

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加拿大广播公司报道说，这已经是加拿大的学生第 2 次获得詹姆斯·戴森工程设计奖。

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2015年，加拿大滑铁卢大学的学生设计的一种电路板打印机（Waterloo-based Voltera）获得了此奖，而且已经投入市场。

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詹姆斯·戴森工程设计奖每年颁发一次，是专门为全世界工程设计专业的学生设立的。

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（RCI with CBC）

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