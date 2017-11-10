中加联手帮助有精神心里问题的患者

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据加拿大广播公司记者Kathleen Harris报道，加拿大和中国将合作开发智能手机应用软件以帮助被精神和心理问题困扰的人们。

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这一合作项目为期5年，双方将分担215万美元的项目经费。

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这个准备开发的智能手机软件能够帮助发现自己有心理问题的学生得到急需的咨询和帮助；在学生没有发现自己出现心理问题的情况下，通过学生缺课、学习成绩突然下降等现象能发现哪些学生可能需要心理咨询和帮助；对于那些知道自己有心理问题，但还不想与心理医生直接打交道的人，这样的智能手机实用软件也能为其提供咨询和帮助。

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研究发现抚摸蜥蜴能够缓解心理问题 © CBC

加拿大和中国都面临精神和心理问题患者大量增加、而能够提够心理咨询和治疗的医护人员短缺的严重问题。

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具有讽刺意味的是，手机的过度使用被认为对心理健康有明显的副作用。

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