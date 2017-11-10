街头含芬太尼的毒品猛增20倍

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据加拿大广播公司记者Adam Miller 和 Nicole Ireland报道，卫生部毒品检验局对加拿大执法当局搜获的海洛因毒品的抽样调查显示，含有芬太尼成分的海洛因毒品的比例从2012年不到1%猛增到现在的超过60%。而街头流行的各种毒品中含有芬太尼成分的毒品在过去5年中猛增了20倍。

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芬太尼为加拿大毒品贩子带来暴利 © Edmonton Police Service

卫生部毒品检验局抽样检测的毒品样本来自加拿大警方、边境检查局和监狱缴获的毒品；毒品种类包括大麻，可卡因，甲基苯丙胺，芬太尼，海洛因，氢吗啡酮，羟考酮，摇头丸，阿普唑仑和GHB（γ-羟基丁酸酯）。

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专家们认为，传统毒品与芬太尼混在一起极大的增加了吸毒者毒品过量死亡的危险；这解释了为什么过去12个月芬太尼引起的毒品过量死亡先是在温哥华成为危机，随后这样的危机蔓延到加拿大西部和东部的城市。

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加拿大卫生部的数字显示2016年加拿大全国有2816人死于毒品过量；今年到11月初为止，仅不列颠哥伦比亚一个省就有914人死于毒品过量。

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