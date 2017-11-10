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星期五（11月10日），在越南岘港的亚太经合会开始前，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）、加拿大缅甸问题特使鲍勃·雷（Bob Rae）与缅甸领导人昂山素季举行了 45分钟会谈。

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加拿大广播公司报道说，这次会谈主要是为了讨论如何解决罗辛亚难民危机的问题。

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© Roger LeMoyne

总理办公室在一份声明中说：“加拿大致力于促进多元化和人道主义，总理特鲁多转达了加拿大对罗辛亚难民局势的深切关注”。

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缅甸罗兴亚穆斯林面临的危机，被联合国称为“种族清洗”，由于暴力冲突，有数十万罗兴亚人从缅甸的若开邦逃到邻国孟加拉国。

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而诺贝尔奖获得者、加拿大荣誉公民昂山素季也因此备受国际压力。

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上个月，特鲁多宣布任命安大略省前总理鲍勃·雷为为加拿大缅甸问题特使，鲍勃·雷就缅甸问题向加拿大总理直接汇报。

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（RCI with CBC）

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