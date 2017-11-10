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自由党政府年末宣布惠民新政：延长育婴假，增加家庭护理福利

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期五 10 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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123日开始，新生婴儿以及领养父母的育婴假期延长到了18个月。同时，家人护理假期福利增加

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自由党政府在竞选期间就曾许诺，上台之后会更重视家庭、增加福利便于民众照顾家人。

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本周，联邦自由党终于宣布，在下一年度的财政预算中，会增加几项福利，包括延长育婴假期，及给有老人、病人需要照顾的家庭特别护理假期以及福利。

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在未来五年中，联邦政府就此的预算支出为8亿86百万。

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加拿大的家庭儿童社会发展部部长杜克洛斯（Jean-Yves Dulos）表示，增加家庭福利的目的是为民众提供更多的灵活性和经济帮助

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加拿大总理特鲁多与熟睡的婴儿。/Paul Chiasson

育婴假延长至一年半

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目前，新生儿以及领养儿童的父母总共可享受12个月的育婴假期；从123日开始，这个时间延长到了18个月。夫妇两人可以根据自己的情况来确定如何使用这18个月。比如，孕妇可以选择从预产期之前三个月开始休息，并领取就业保障金（EI）。

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虽然目前这项政策直接受益者是联邦管理雇员，比如银行，交通，公共服务，以及电信部门等。但省的规定应该随后出台。如果你正好赶上这段时间要做爸爸妈妈，不妨留意一下各省的规定。

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统计称，全国可以立即享受到这一福利的大约有2万对父母。

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育婴假期延长，但收入不变

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不过，育婴假期虽然得到延长，但是父母得到的补助总数不会增加。

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比如，新生儿和刚当上领养父母的可以有12个月育婴假，拿到的保障金是收入的55%，上限为每周543加币。

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而如果你有18个月的育婴假，每周的保障金会减少到工资收入的33%，最高限额是每周362元。

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也就是说，对低收入或是单亲人士，你需要考虑自己的收入状况，来决定你休息多久。

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有批评者说，加拿大家庭能够依靠1/3 收入生活一年半的不多。

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但杜克洛斯强调，他们听到加拿大人最大的希望是增加“灵活性”。个人应该按照自己的需要来设计假期。

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他还表示，联邦自由党的政策惠及的不止是中产阶层，也包括了低收入家庭。

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11月9日加拿大家庭儿童社会发展部部长Jean-Yves Duclos在宣布新政记者会上。 CP/Justin Tang

家庭护理福利增加

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联邦政府的另一项福利政策是，如果家里有病人需要照顾（包括了老人、孩子生病等情况）家庭护理人员可以得到15个星期的就业保障金。

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此外，对垂危家人护理人员的规定也作出修改，不再仅限于直接亲属，比如父母子女夫妻，而是视家庭情况，其他亲属也可成为护理人员，得到就业保障。

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这项照顾垂危家人的福利为35个星期。

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这一规定增加了个人选择的灵活性。同时，新的政策还简便了申请程序，令人们的压力减轻。

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杜克洛斯介绍，将有24000家庭因这项政策受惠。

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“有改进，但不足够”

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加拿大卡尔顿大学 （Carleton University）教授罗伯森（Jennifer Roberson）表示，这显示特鲁多政府努力实现竞选承诺。但从目前看，这些政策解决的主要是有固定收入、符合领取就业保险的人，但不是每个人都符合这一规定。

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目前政府的就业保障金政策规定，你需要在前一年（52个星期）工作600个小时。自雇人士则需要收入在6888元。

但调查显示，除去魁北克，33%的女性不符合这个规定，需要联邦政府进一步扩大福利范畴，能够惠及所有有需要的人。

罗伯森教授还表示，各省的决定和规定也很重要。目前，魁北克已经做在了联邦的前面，安大略省也开始了立法程序。她对各省会与联邦看齐表示乐观。

罗伯森教授接受采访。

小企业担忧

加拿大独立企业联合会的负责人凯利（Dan Kelly）对这项政策表示担忧。他称，主要是这对于小企业负担太重。

他尤其提到，如果休育婴假的员工可以随意安排这18个月，雇员来去自，小企业负担不起。

但是杜克洛斯表示，企业与雇员的关系非常重要，令雇员安心，企业需要做出平衡。

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