女演员艾伦.佩吉脸书讲述遭受导演性骚扰经历，称后悔与伍迪艾伦合作

星期五,加拿大著名女演员艾伦.佩吉(Ellen Page)在个人脸书上发表长文,称受到合作的导演Brett Ratner性骚扰。

她称,当年自己只有18岁。在拍摄电影《X战警:X-Men: The Last Stand》的时候,导演Ratner在主创人员见面会上,当着所有人说:她(指佩吉)是个同性恋。

Batner又对坐在佩吉旁边的女士说,你应该和她(佩吉)上床试试,让她知道自己的性取向。

佩吉说,那时自己很年轻,完全没有准备好要出柜。但就被他这样公开了性取向,他完全没有考虑到我的感受。

参与那部电影演出的另一位女演员Anna Paquin立即在推特上回应说:我当时就在场,我支持你。

I was there when that comment was made. I stand with you .@EllenPage https://t.co/DEIvKDXeEL

— Anna Paquin (@AnnaPaquin) November 10, 2017