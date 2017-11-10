艾伦.佩吉在圣丹斯电影节。
Photo Credit: Danny Moloshok

女演员艾伦.佩吉脸书讲述遭受导演性骚扰经历，称后悔与伍迪艾伦合作

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期五 10 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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星期五，加拿大著名女演员艾伦.佩吉（Ellen Page）在个人脸书上发表长文，称受到合作的导演Brett Ratner性骚扰。

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她称，当年自己只有18岁。在拍摄电影《X战警：X-Men: The Last Stand》的时候，导演Ratner在主创人员见面会上，当着所有人说：她（指佩吉）是个同性恋。

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Batner又对坐在佩吉旁边的女士说，你应该和她（佩吉）上床试试，让她知道自己的性取向。

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佩吉说，那时自己很年轻，完全没有准备好要出柜。但就被他这样公开了性取向，他完全没有考虑到我的感受。

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参与那部电影演出的另一位女演员Anna Paquin立即在推特上回应说：我当时就在场，我支持你。

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艾伦.佩吉正式向公众表明自己的性取向是在2014年。

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佩吉还公开称，自己在16岁拍摄某部电影时，遭到了性骚扰。但她没有公布那个人的姓名。

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她在文章中表示，如果我这样一个在社会上有些名气的人，都对公开那个曾经性骚扰过我的人感到犹豫和冒险，可以想见平常女性受到骚扰之后会怎样选择？

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此外，她特别提到，2011年参与伍迪艾伦的影片《爱上罗马》，是她”个人事业上最后悔的事情“，但当时无法拒绝这样的大导演。

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伍迪艾伦因与养女的丑闻而备受批评。

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艾伦佩吉把目前无论政坛还是影坛出现的，受性骚扰者站出来公开真相称为”早该到来的清算“。

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她在文章最后说：”这是必需的。对人的最起码的尊严和尊重，却需要用行为规范来强制执行，这令我感到悲哀。我感谢和感激所有站出来说出真相，对骚扰说不的人。你们打破了沉默。你们在进行一场革命。“

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艾伦佩吉是童星出身，1987年出生于加拿大哈利法克斯。

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她因《水果硬糖》受到瞩目，并因为扮演一个未婚先孕的少女《朱诺，2007》一炮而红——凭借此片，她赢得了美国和加拿大不下20个最佳女演员奖，并得到了奥斯卡最佳女演员提名。

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此后，还出演过诺兰的”Inception“。

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2009年，艾伦佩吉在东京宣传电影《朱诺》。 (AP Photo/Katsumi Kasahara)

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