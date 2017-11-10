泛太平洋战略经济伙伴关系协议复活：11个参与国签署“核心意向书”

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包括加拿大在内的11个泛太平洋战略经济伙伴关系协议（Trans-PacificPartnership，TPP）国星期五（11月10日）签署了“核心意向书”。

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在美国总统特朗普宣布退出TPP之后，这个从2002年就开始谈判的多国自由贸易协定面临胎死腹中的危险。

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除了加拿大，TPP成员国还包括了澳大利亚，新西兰，日本，越南，文莱，秘鲁，新加波，马来西亚，智利。

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而今天签署的这个协议表明，虽然一波三折，谈判还在继续。

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美国前总统奥巴马曾称赞TPP是“未来世纪的自由贸易协定”，因为在协议中明确规定了“劳工保护条例，禁止童工，采纳并保证执行‘可接受工作条件’法律等。

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据报道，星期五，因加拿大总理特鲁多没有按时到达会场而推迟了签约。

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目前，TPP重新谈判仍在继续，其中关于”知识产权，汽车生产，以及文化产业保护“成为谈判的焦点问题。

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