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买本地食品真的有助于减少温室气体排放量吗？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 11 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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说到如何减少每个人的温室气体排放量，不少环保人士都建议过购买本地农产品和有机食品。在网上随便一搜，就可以找到大把类似“买本地农产品的九大理由”的文章。但是CBC记者Emily Chung报道说，加拿大和美国研究人员最近进行的数据分析显示，购买本地食品尽管能支持本地农场主和商家，但是对于减排实际上作用不大。

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不列颠哥伦比亚大学地理系的博士生温斯（Seth Wynes）今年七月份在《环境研究交流》期刊上发表文章，分析各种“绿色生活方式”对环境的影响。他在接受CBC采访时说，购买本地食品减少的那点儿二氧化碳排放量，开几分钟的车就抵消了。也就是说，从环保角度考虑，你如果专门开车出门去买本地食品，还不如走路到离家最近的商店去买经过长途运输的外来食品。

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( Krista Chatman/CBC)

美国明尼苏达大学自然资源科学与管理系的博士生克拉克（Michael Clark）则比较了不同的食物生产系统对资源的耗费和对环境的影响。他得出的结论让他自己也感到有点意外。他说，现在大家普遍认为有机农业的可持续性要比传统农业高得多。但是在分析了七百多个食品生产系统后，他发现二者在温室气体排放量上其实相差不大。

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有机农业需要更大面积的农田，但是耗费的能源比传统农业少。这是因为有机农业产量低，但是不使用需要大量能源来生产的化肥和农药。

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在温室气体排放量上，有机农业和传统农业旗鼓相当。这是因为有机农业使用的天然肥料会产生组成温室气体的一氧化二氮气体，因此抵消了因消耗能源少而降低的排放量。

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素食比电动车减排更多

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(FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

温斯和克拉克都认为，改变饮食习惯比换电动车更环保。事实上，全世界的二氧化碳排放量有三分之一是来自农牧业。饲养牛羊的排放量尤其高。

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克拉克说，如果世界各国按照目前的趋势消耗食物，到2050年，来自食品生产的二氧化碳排放量将从现在的每年22亿7千万吨增加到每年41亿吨，但是如果人类不再吃肉，则可以减少到每年10亿零2千万吨。

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当然，地球上所有人都变成素食者是不可能的。但是克拉克说，我们至少可以减少吃肉，尤其是牛肉和羊肉。这对健康也是有好处的。

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（RCI with  CBC, Emily Chung）

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