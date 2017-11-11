北极光夜景美轮美奂

北极光夜景美轮美奂
Photo Credit: Jack Fusco

极光虽美有这5招才能拍下好照片

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 11 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大寒冷而漫长的冬天不时会有流光溢彩的北极光出现在北方夜空，让人们惊叹大自然变幻无穷的魅力。

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不过要想拍下夜空美丽的北极光却不是件容易的事情。幸好有专家给出了几条实用的北极光拍摄窍门。

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拍摄北极光美景需要些技巧
拍摄北极光美景需要些技巧 © Jack Fusco

据加拿大广播公司记者Tricia Lo报道， 擅长拍摄探险照片的加拿大专业摄影师杰夫.巴特利特Jeff Bartlett给初学摄影的人们提出的拍摄北极光的小贴士有这么几个。

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首先是三脚架

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巴特利特说，拍摄北极光有两件最基本的东西，一是照相机、二是稳定照相机的三脚架。

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说来难以置信，许多拿着照相机去追逐北极光的人连自己照相机的一些基本功能都不知道。所以一定要花点时间去读读自己照相机的说明书。

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至于三脚架，由于拍摄北极光是在夜里、天空光线暗淡、拍摄时曝光的时间要比较长，没有三脚架来保持照相机的稳定则拍摄出来的照片会显得模糊。

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拍摄北极光三脚架是必须的
拍摄北极光三脚架是必须的 © Jeff Bartlett

第二是调整ISO

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巴特利特说，非专业人士拍摄北极光时常见的错误是选用20至30秒的曝光时间，而北极光在天空是流动的，所以应该把照相机的快门设置放在尽可能短的曝光档位，比如1秒到8秒的曝光时间；同时把ISO的设置调到较高的档位，比如3200或6400，只要能够保证照片的质量则ISO的设置越高越好。

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较高的ISO和较短的曝光时间才能保证拍摄的北极光照片清晰漂亮。

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第三是聚焦远方

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拍摄北极光时星空背景暗淡、又是大景深，照相机的自动聚焦功能不工作，需要手动聚焦，也就是把相机聚焦到远处的光源。

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巴特利特说，最容易的手动聚焦办法是打开汽车车灯，然后走开几百米距离后把相机聚焦汽车大灯的光源，然后掉转相机对准要拍摄的星空。

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第四是要有信心

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如果北极光预报显示Kp值为3或4，则拍摄到北极光的可能性很大，即便有时人的肉眼看不到北极光、也要积极投入到北极光拍摄中去。

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巴特利特说他好几幅最满意的北极光摄影作品就是在肉眼看不到北极光的情况下拍摄的；因为当把相机快门设置到2秒到4秒的档位时，进入照相机快门的光线和图像远比人们肉眼能够捕捉的要丰富得多。

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巴特利特的建议是，在Kp值高于3 的情况下就应该出去找一处光线较暗的地方架好三脚架拍摄。因为肉眼可能看不到北极光，所以最好多拍些照片，并根据已经拍下的照片对相机进行适当的调整，以改善拍摄效果。

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湖边拍摄的北极光夜景
湖边拍摄的北极光夜景 © Paul Zizka

第五是水边拍摄会有绝妙效果

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巴特利特举例说，他在离阿尔伯塔卡尔加里市不远的Minnewanka湖边就拍到过绝美的北极光照片；星空中的北极光、白雪皑皑的山头、再加上湖水中的倒影，那才叫美不胜收。

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