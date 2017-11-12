周日网络广播 2017-11-12

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下面是这个星期的几篇报道。

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加拿大议员赴美劝阻准备来加的难民

© CBC

在特朗普政府中止在美国暂时受保护居住的尼加拉瓜人的TPS项目后，在美国的三十多万萨尔瓦多、洪都拉斯和海地人也面临同样的命运。面对这会让今年夏天大量非法越境者进入加拿大的海地难民潮成为小巫见大巫的新的难民潮问题，过去对难民采取积极开放态度的特鲁多自由党政府也坐不住了，特鲁多政府已派遣联邦议会一些海地裔、拉美裔议员前往美国，向当地媒体和当地少数族裔社团进行宣传，以说服那些想来加拿大申请难民的在美国失去TPS身份的外国人不要来加拿大，因为在加拿大得到难民身份并不是件容易事。

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加拿大抢收科技移民初见成效

© CBC News

加拿大历史上就是移民国家，近三十年来更是接收了来自亚非拉国家的大量移民和难民，以至于加拿大社会出现是否接收移民太多、太快的争论, 特别是今年以来成千上万人采用非法越境的手段从美国进入加拿大后提出难民申请更让不少加拿大人感到反感。不过，争论较少的是加拿大接收高科技移民的政策。加拿大广播公司从联邦政府移民部得到的数字显示，在移民部今年6月份推出为期两年的用快车道接收高科技外国人才的实验项目开始后，在头两个半月的时间就给1600名外国人发放了在加拿大的工作签证， 申请的批准率是80%。

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3. 加拿大父母的育婴假延长

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联邦自由党政府宣布从12月3号开始，加拿大父母的育婴假期又要延长了。以前，新生儿以及领养儿童的父母总共可享受12个月的育婴假期，现在，这个时间延长到了18个月。

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特鲁多自由党主要金主涉嫌海外避税

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最近特鲁多的自由党政府在税收问题上流年不利，连续受到反对党和不少加拿大民众的抨击，指责自由党联邦政府想方设法对普通老百姓增税，而对海外避税的有钱人和大公司放任不管。据加拿大广播公司报道，2015年特鲁多为首的联邦自由党在竞选中击败哈珀的保守党的原因很多，其中一个重要的原因是联邦自由党筹得了大量的竞选经费，这主要是靠从2014年开始成为特鲁多竞选主要筹款人的斯蒂芬.布朗夫曼 Stephen Bronfman, 布朗夫曼在一年的时间里为特鲁多的自由党筹集了1500万加元的竞选经费，是过去十年自由党从来没有见过的大数目。然而，布朗夫曼拥有的Claridge Inc投资公司也涉嫌海外避税 。

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糊涂账：国税局说不清每年逃税多少钱

© Alan Markoff/Reuters

许多加拿大人认为有钱人和大公司通过在海外避税天堂成立公司的手段避税甚至是逃税，但要问加拿大国税局知不知道每年损失的税收收入有多少，回答肯定会让加拿大人失望。世界上许多发达国家的税收机构都专门统计和测算应收的税收收入与实际收上来的税收之间的差距数字，换句话说是统计税收缺口， 但加拿大国税局却拒绝披露这样的数据。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，我们下次节目见！

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, November 10, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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