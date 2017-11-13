蒙特利尔周末发生反种族歧视示威

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据加拿大广播公司报道，加拿大第二大城市蒙特利尔星期日有成千上万人走上街头反对仇恨和种族主义。

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在魁北克大学的街区，一些示威者发表反对种族歧视的讲演；防爆警察在不远处严阵以待防止发生暴力冲突。

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有包括“黑命贵 Black Lives Matter”、穆斯林社团和一些学生会在内的 160个民众组织参加了星期日在蒙特利尔的反仇恨和反种族歧视的示威。

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魁北克62号法案禁止民众在接受公共服务时蒙脸 © Graham Hughes/Canadian Press

不少示威者举着的标语牌上写着反对魁北克省议会通过的62号法案的口号，指责该法案歧视穆斯林妇女。

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示威组委会发言人之一的Anas Bouslikhane说，在种族歧视右翼势力处在萌芽状态时民众就群起而攻之是非常重要的；如果听之任之、坐视不管，则仇恨言论和种族歧视的风气将毒化魁北克社会。

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