加国国父像被泼漆：“文革之风”刮到蒙市

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加拿大广播公司报道说，加拿大第二大城市蒙特利尔市中心Place du Canada矗立的加拿大首任总理麦克唐纳的塑像被人泼上了红色油漆。

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这一破坏事件发生的时间应该是在星期六夜里或者是星期日凌晨。警方表示正在调查这一事件。

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麦克唐纳是150年前加拿大建国时的首任总理 © Simon Nakonechny/CBC

一个匿名组织宣称是他们向Place du Canada的麦克唐纳塑像泼了油漆，目的是为计划在星期日举行的反对种族歧视的示威制造气氛。

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不过蒙特利尔星期日反种族歧视示威的组织者说他们与向麦克唐纳塑像泼油漆的行为无关。

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作为加拿大联邦首任总理的麦克唐纳被认为是加拿大开国之父，是对加拿大有重要贡献的历史人物。

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但近年来有人抨击麦克唐纳因为制订和推行了歧视和迫害土著人的土著人儿童寄宿学校制度，从而没有资格享受加拿大国父的尊号、也没有资格受到后人的尊崇。

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这不是在Place du Canada 的麦克唐纳塑像第一次被人泼油漆。

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RCI with CBC

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