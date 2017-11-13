加拿大总理和财长都被道德专员调查

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加拿大广播公司记者Peter Zimonjic 报道说，加拿大联邦道德专员道森Mary Dawson 女士表示，她有理由对联邦政府财政部长莫尔诺是否有利益冲突的问题进行调查；并把这一开始调查的决定通知给了自由党政府财政部长莫尔诺。

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莫尔诺承诺配合调查

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联邦财政部长莫尔诺陷入利益冲突负面新闻漩涡 © Adrian Wyld/Canadian Press

莫尔诺的新闻发言人Chloé Luciani-Girouard表示，莫尔诺自从担任联邦政府财政部长以来一直遵从联邦道德专员的指导和建议、以避免出现利益冲突问题、或者是给人留下可能有利益冲突问题的印象；这一次财政部长莫尔诺会完全配合联邦道德专员的调查、回答任何有关的问题。

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反对党抓住不放

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今年秋天加拿大联邦议会复会后，反对党保守党的财政事务发言人Poilievre 和新民主党财政事务发言人 Cullen分别致信给联邦道德专员，要求对自由党财政部长莫尔诺是否有假公济私的利益冲突行为进行调查。

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加拿大联邦议会的反对党指出，作为联邦政府的财政部长，莫尔诺推出了涉及加拿大退休金制度改革的C-27号法案，而莫尔诺当时却坐拥其家庭控制的人事资源和退休金管理公司超过1百万股的股份；C-27号法案如果被通过，则莫尔诺家族会获利成百上千万加元，这是明显的利益冲突行为。

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加拿大广播公司晚间新闻报道莫尔诺被调查事件 © CBC

最近几个星期，自由党政府财政部长莫尔诺在联邦议会几乎是每天受到来自反对党的猛烈抨击，指责他在担任联邦财政部长快两年的时间里一直没有向联邦道德专员报告其在法国拥有出租度假别墅的生意，而且没有像其两年前承诺的那样把自己的生意和股票放进由独立第三方控制的信托基金去管理，从而涉嫌利益冲突。

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10月下旬莫尔诺在面见了联邦道德专员后在加拿大联邦议会表示，他与家人商议后决定把2015年10月19日他当选联邦议会议员到今年10月底为止他家庭拥有的股票升值部分全部捐出。

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同时调查一把手和二把手

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由于加拿大联邦道德专员道森女士已经在调查自由党政府总理特鲁多圣诞节前往富翁朋友在加勒比海的私人岛屿度假是否违反了利益冲突原则，现在再加上对财政部长莫尔诺的调查，这样加拿大联邦自由党政府的第一号和第二号人物就都在接受联邦道德专员的调查。

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这是加拿大联邦政坛过去从来没有出现过的事情。

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RCI with CBC

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