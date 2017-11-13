子女大麻教育家长有口难开

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还有半年多一点的时间大麻就要在加拿大合法化了。联邦自由党政府的目的是两条，一是让广大加拿大人可以合法的吸食大麻，二是不让未成年人接触大麻。

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加拿大广播公司记者本哈尔特Darren Bernhardt报道说，过去加拿大家长总是告诫自己的孩子，不要碰毒品！这些不能碰的毒品中就包括大麻。

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如何让未成年人远离大麻是让人头疼的问题 © Darryl Dyck/Canadian Press

加拿大从1923年开始禁止大麻；在2001年才开始准许医疗用大麻的使用；现在大麻要合法化了，家长们的教育也要改口了。

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专家们的建议是，家长们还是应该主动与孩子们沟通，让孩子们对加拿大的毒品政策和大麻对儿童健康的危害有正确的了解。

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专家们的看法是，家长们与其要多说、不如要多听。要让孩子们表达他们对大麻问题的看法；孩子们在发现家长愿意听他们的看法时，他们也会愿意听父母们的看法。

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加拿大卫生部门的研究显示，未成年人吸食大麻会对他们的身心发育和健康带来负面影响；成年人吸食大麻后驾车和工作也会增加发生事故的风险。

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不过也有专家们指出，人们大可不必对大麻合法化过于担心。过去政府让赌博合法化、让成人用品和色情A片合法化、并在学校推出性教育课程的时候，许多人也是非常担心社会伦常会丧尽，但事实上并没有什么了不起的事情发生。

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