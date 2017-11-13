加拿大魁北克省滑雪季正式开始

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随着气温的急剧下降，加拿大魁北克省的滑雪场也比往年更早地开门。

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加拿大广播公司 Radio Canada 报道说，刚过去的这个周末，魁北克省最闻名的滑雪胜地之一、离蒙特利尔有不到1小时车程的圣·索维 Sommet Saint-Sauveur山 的滑雪场已经对滑雪爱好者们正式开门，从而拉开了今年滑雪季的帷幕。

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滑雪设施需更新

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报道说，魁北克全省共有75个滑雪场，每年可以产生 8 亿加元的经济效益，不过，各滑雪站也面临着越来越紧迫的挑战，特别是在机械设备的更新方面。

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Saint-Sauveur 山滑雪站负责客户经验的总监 Simon Pagé 表示，我们必须投资，来维持设施的更新，滑雪缆车正在化。

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魁北克滑雪场协会（l’Association des stations de ski du Québec）会长 Yves Juneau 则表示，滑雪场的一些设施是需要更新，但现在的设施足以满足客户的预期，今年来魁北克省滑雪的人都会有愉快的体验。

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另外，由于气候变暖，滑雪场在开发新技术来产生人造雪的问题上也有更多压力。

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近年来魁北克省滑雪场越来越繁荣，2016年魁北克全省滑雪场接待的客户人数大增了16%。

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（RCI with Radio Canada）

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