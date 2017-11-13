加拿大速滑运动员在上海获金牌银牌铜牌（视频）

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星期日（11月12日），在国际滑联短道速滑世界杯上海站的比赛中，加拿大女选手金·博庭（Kim Boutin） 连续夺得两枚个人金牌。

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Kim Boutin © Graham Hughes/Canadian Pres

加拿大广播公司报道说，来自魁北克省 Sherbrooke 市的金·博庭 先是星期六在女子 500 米比赛中拿到了金牌，接着星期日又在女子1000米 比赛中夺得金牌。

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报道说，22 岁的金·博庭今年表现出色，“战绩累累”，除了在上海夺得的两枚金牌外，本赛季已经获得了三枚个人银牌以及接力赛的银牌和铜牌。



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另外一名加拿大女选手 – 玛丽安·圣格莱斯（Marianne St-Gelais）在女子 500米比赛中拿下了银牌，她滑完的时间是1分28.937秒，比博庭仅仅落后了0.052秒。

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玛丽安·圣格莱斯也是来自魁北克省，她在上海同样夺得了两枚奖牌，除了女子500米的银牌外，她还在周六在女子1500米比赛中拿到了一枚铜牌。

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加拿大男子队获接力铜牌

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在男子比赛方面，加拿大男子队在 5000 米接力赛中获得了一枚铜牌.

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男子 5000 米赛竞争极为激烈，开始时是韩国队领先，加拿大队紧追其后，一直在第二，但在还剩下 28 圈的时候，有运动员相撞摔倒，加拿大队落在了后面，比赛变成了韩国队和美国队之间的两队竞争。

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结果美国队在最后一刻超过韩国队，成为冠军，并创造了6:29.052的世界记录，韩国队获得亚军，加拿大队赢得铜牌。

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加拿大参加男子 5000 米接力赛的 4 名选手也是全部来自魁北克省，包括查尔斯·哈梅林（Charles Hamelin ）、塞缪尔·吉拉德（Samuel Girard）、帕斯卡尔·迪翁 （Pascal Dion ）和查尔·库诺叶（Charle Cournoyer）。

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哈梅林说：“我们的目标是夺得金牌，但是这次不幸摔倒了真是倒霉，我们尽了最大的努力，但遇到了一点麻烦。”

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加拿大魁北克省人在滑冰滑雪运动上一直非常强势。

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（RCI with CBC， Radio Canada）

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