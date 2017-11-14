蒙特利尔新市长要把电动一级方程式迁出市中心

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蒙特利尔新市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）表示，将把电动车一级方程式比赛 Formula E 移出市中心。

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普兰特在参加加拿大广播公司的脱口秀节目 Tout le monde en parle 时，坚定承诺要把 Formula E 从市区搬出去，转移到一级方程式的一贯赛车 – 吉尔斯·维伦纽夫巡回车道 （Circuit Gilles Villeneuve）举行。

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电动车一级方程式风波

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Formula E cars at a Beijing race in 2014. © Barry Huang/Reuters

今年7月，前任市长科戴尔在市中心举办电动车一级方程式比赛，使本来就已经很堵塞的市内交通更是“堵上加堵”，导致很多市民极为不满。

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而科戴尔坚持称比赛办得成功，并拒绝透露门票销售情况，比赛的主办方在上周日市政选举前夕公布了门票销售数字，结果是在 45000 名观看了比赛的人中，40% 以上的票是免费赠送的。

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瓦莱丽·普兰特将在本周四宣誓就职，她说，我是在市中心区当选的，我亲身经历了这一比赛所带来的不便，以及对附近居民和企业主的影响 。

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（RCI with CBC）

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