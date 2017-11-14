加拿大房地产市场泡沫为啥不破？

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星期三加拿大房地产协会将公布最新的房地产市场销售数据，加拿大乃至世界的市场专家们都在关注着这一反映加拿大市场走向的统计数据。

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警告频出

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多伦多公寓楼市场一片火热 © Don Pittis/CBC

据加拿大广播公司资深经济记者皮迪斯Don Pittis的报道，十月底瑞士银行UBS把加拿大的多伦多和温哥华放在世界房地产市场风险最大的前5名的名单上；多伦多更是超过香港、伦敦和阿姆斯特丹而位居世界房地产市场泡沫风险最大城市排行榜的首位。

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瑞银的报告指出，每年房价平均增长10%意味着房地产价格7年就会翻一番，这样的房地产价格上升走势是不可持续的。

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加拿大联邦政府下属的加拿大住房和房贷公司也发出警告说，一些加拿大城市的房地产市场价格已经虚高到了危险的程度。

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尽管加拿大联邦政府、中央银行、不列颠哥伦比亚省政府、安大略省政府、温哥华市政府和多伦多市政府都采取了一系列冷却房地产市场价格的措施，包括对外国购房者征收购房特别税，但大多伦多地区和大温哥华地区的房地产市场泡沫并没有破裂的迹象，而且温哥华和多伦多的公寓楼市场甚至变得很火热。

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多伦多未开盘的公寓楼项目在不断推出 © Don Pittis/CBC

为什么加拿大房地产市场的走向让专家们大跌眼镜呢？

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原因可能有如下这么几个。

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害怕错过机会

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如果说越来越多的经济分析家认为加拿大一些城市的房地产市场，特别是大多伦多和大温哥华的房地产市场的泡沫会破裂，那么加拿大的购房者和房地产开发商似乎不这么看，他们在继续投身于房地产市场，该盖房的盖房、该买房的买房；怕房地产市场泡沫破裂的人不多，但怕错过房地产价格猛升盛宴的人却有很多。

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皮迪斯说他上个周末去多伦多看了一个正在举行开门参观活动的挂牌销售的住宅，那些打扮入时、开着豪车过来看房的夫妇们蜂拥而来，就像蚂蚁发现了蜜糖。

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第二天这个住宅草坪上“住宅待售”的牌子变成了“住宅已售”的牌子。买主如果不是手握一百多万现金的豪客、就是背上了银行一百多万元房贷的房奴。

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离开这个独立房不远的多伦多市中心地段，高层公寓楼工地则是一片繁忙景象。

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蒙特利尔公寓楼市场也开始增加热度 © Graham Hughes/The Canadian Press

就连不温不火的魁北克省蒙特利尔市的公寓楼房地产市场也开始变得火热起来。

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可供选择的投资方式不多

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虽然房价已经超过加拿大普通打工者的负担能力的确让人感到房地产市场的风险在增大，但与比特币这样价格大起大落让人心惊肉跳的投资货币相比，房地产是不会像虚拟货币比特币那样灰飞烟灭、而是实打实的东西；所以不少人认为，与比特币相比房地产市场的风险还是小得多。

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经济走势喜人

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加拿大经济在继续健康发展，就业在增加；有稳定工作的人不管是租房还是买房都会拉动住房需求。

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移民大量增加

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移民继续稳步增加。自由党联邦政府刚刚宣布今后三年接收一百万移民和难民，这些人大部分会集中在大城市居住，从而给大城市带来稳定增加的住房需求。

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没有通胀威胁

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全球通货膨胀处于低水平，加拿大中央银行上调利率的步伐似乎进入原地踏步的模式，现在不论是用浮动利率还是用固定利率借贷购房，房贷利率都还很便宜。比如浮动利率房贷可以低到2%，而固定利率房贷可以低到3%。

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