加美冰球国家队前队长喜获爱情结晶

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加拿大女子冰球队和美国女子冰球队是宿敌，双方都以能够击败对方为自己的荣耀。

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但在比赛场外，加拿大和美国这两个女子国家冰球队队员之间却有不少是好朋友，有的还是恋人。

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卡罗琳与朱莉怀抱新生女儿满脸喜悦之情 © Twitter/Shannon Miller

据加拿大广播公司记者Benjamin Blum报道，加拿大女子冰球国家队前队长卡罗琳.乌艾莱特Caroline Ouellette和美国女子冰球国家队前队长朱莉.楚Julie Chu是一对恋人，而且两人刚刚有了一个婴儿；她们给这个女婴起的名字是 Liv Chu-Ouellette。

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卡罗琳在社交媒体上发布了这个消息，并说怀孕期间和生孩子的过程都让她感到非常幸福。

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卡罗琳在过去四次冬季奥运会做为加拿大女子冰球国家队的主力队员与队友一起连续四次赢得冬奥会女子冰球金牌，其中在2014年的索契冬季奥运会上她是加拿大女子冰球队的队长。

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朱莉在2011年到2013年期间是美国女子冰球队的队长；在过去四届冬奥会上作为美国女子冰球队的主力队员与队友一起为美国赢得了三次银牌、一次铜牌。

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