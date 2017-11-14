埃及航空购买庞巴迪 C系列，空客加入后 C 系列订单大增

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在迪拜航展 （Dubai Airshow）上，加拿大蒙特利尔市的庞巴迪公司 Bombardier 和埃及航空公司 EgyptAir 签署了一份意向书，庞巴迪将向埃及航空公司出售 12 架 CS300 飞机，而且埃航还可能追加购买 12 架。

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CS300 是庞巴迪 C 系列飞机的较大机型。

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© PC / HO

加拿大广播公司报道说，在迪拜航展举行的新闻发布会上，庞巴迪宣布，根据 CS300 的定价，已经确定的12架飞机的订单价值约为 14亿 加元，如果埃及航空公司行使再购12架的购买权，则合同的价值将翻一番，达到约 28亿加元。

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中东市场的潜力

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庞巴迪商用飞机公司的总裁弗雷德·克罗默 （Fred Cromer）与埃及航空公司的总裁萨夫瓦特·穆萨拉姆 （Safwat Musallam）一起宣布了这一消息。

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穆萨拉姆说，“我们之所以选择C系列飞机，是因为它拥有极佳的航程，非常适合飞中东和欧洲一些国家和地区的目的地，另外，CS300飞机的客舱也很好，还有特殊的经济功能。

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他说，我们在更新机队，我们对与庞巴迪的新型合作关系感到满意。

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© ICI Radio-Canada / Charles Contant

根据庞巴迪公司的预测，预计未来 20 年中东地区对新型的 60 至150座飞机的需求量将达到约 450 架，与埃及航空公司达成的新协议有利于加拿大的飞机制造商庞巴迪进入这个市场。

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埃及航空是埃及的国家航空公司。

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与空客联手

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自从今年10月中旬庞巴迪公司宣布与空客联手后，庞巴迪的飞机销售量明显增加。

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© John Morstad/Bloomberg

庞巴迪公司于 11 月2日宣布，已经有一名欧洲客户下了购买 31 架飞机的订单，价值 24 亿美元。

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而且这一订单也附带追加购买 30 架飞机的选项，因此这笔交易的价值有可能增加到48亿美元。

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今年10月，庞巴迪与空中客车达成合作协议，法国的这一航空巨头收购庞巴迪C系列公司 50.01%的股份，庞巴迪继续持有 31%，魁北克省政府的下属机构 Investissement Québec 持有庞巴迪C系列大约19%的股份。

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（RCI with Radio Canada，CBC）

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