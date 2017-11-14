康大两学生通过社交媒体应聘遭性侵，校方发出安全警报

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加拿大蒙特利尔市的康科迪亚大学 （Concordia University）对全体学生发布安全警报，康大有两名学生说通过社交媒体 Instagram 到校外去接受工作面试，结果被下药并遭到性侵。

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大学的发言人 Mary-Jo Barr 表示，第一起事件发生在冬季，第二起发生在9月份，但直到一名学生上周去警方报案后，校方才获知此事。

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她说，康科迪亚大学一得到消息，立即对学生们发出了警告。

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康大称蒙特利尔警方正在调查这起事件，同时校方警告学生们要警惕社交媒体上的信息。

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加拿大广播公司报道说，在康科迪亚大学副教务长 Lisa Ostiguy 和副总裁 Roger Côté 通过电子邮件联名发出的警报中，校方表示，“我们想借此机会提醒你，康科迪亚大学对任何形式的性暴力都是零容忍，我们致力于创造和维护一个对所有人都安全的环境。”

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邮件还说，康大的性骚扰资源中心电话是 514-848-2424，分机 3353，大学安全部门的电话是 514-848-3717，分机 1。

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（RCI with CBC）

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