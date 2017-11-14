碳排放污染回升 加拿大推动全球“淘汰煤炭”

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加拿大和美国在国际事务的看法上，或许没有任何时候如现在一般背道而驰。

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双方目前正在NAFTA的谈判桌上，就自由贸易协定谈判。而在全球关注的气候变化问题上，也意向相左。

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“淘汰煤炭倡议”

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根据最新透露的数据，全球没碳排放数量四年来首次有所上升。

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全球气候大会（COP23）正在德国的波恩举行 —— 正是两年前的年度会议通过了《巴黎气候协议，（Paris Accord）》。

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这次的会议，各国主要就如何将协议变为行动，如何测量碳排放，以及如何让各国就自己的减排目标负起责任等几个方面进行谈判。

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美国政府在特朗普上台之后，对气候变化问题采取了和前奥巴马政府完全不同的政策。

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特朗普先是宣布退出全球巴黎气候协议，还称“淘汰煤炭的战争结束了”。

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而加拿大，在对抗全球气候变化方面则更进一步。

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加拿大环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）在前往波恩之前接受加拿大广播公司（CBC）的访问称，加拿大将与英国联手，发起全球“淘汰煤炭倡议”。

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麦克纳与英国气候变化以及工业部部长佩里（Claire Perry）联手，提出一个全球性协议，建议“各国不再修建燃煤电厂，而且，逐渐拆除现有的燃煤电厂”。

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目前，煤炭能源占了全球能源的40%；在加拿大，这个比例是10%。

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加拿大承诺2030年淘汰煤炭能源

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麦肯纳说，煤炭不仅仅是污染最严重的化石燃料，而且严重影响人类健康。

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她也举例说，加拿大最大省份安大略省，在废除了煤炭之后，原先一年30天的雾霾天气，现在雾霾不再出现。

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英国上个月率先表示，会在2025年彻底淘汰煤炭发电厂。

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而加拿大承诺的期限在2030年。

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法国则早已经把消除煤炭发电的目标定在了2025年。

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清洁能源价格下降，增加竞争力

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在可再生清洁能源方面，比如太阳能，这些年价格下降，令其竞争力大幅增加。

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比如在阿尔伯达省，太阳能使用上升显著。

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目前，安装太阳能板的价格约为一户15000加元，比十年前降低了一半。

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而太阳能使用只占加拿大总能源的0.5%，发展空间很大。

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美国：部分州政府采取行动

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上个月，美国现任环保局局长Scott Pruitt重申：消除煤炭之战结束了，并且宣布废除“美国清洁能源计划”—— 这一计划是奥巴马政府时期通过的要求各州“减排以及促进使用清洁能源”。

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但是，本星期一，美国15个州的州政府与加拿大、墨西哥一起签署了使用清洁交通工具意向书，包括发展零排放汽车，征收碳税，以及减少使用煤炭发电等。

麦肯纳表示，对于能源问题，美国各地的看法很不相同。

她把美国各州的行动与哈珀时代加拿大一些省份的环保政策相类比，她说，在哈珀政府时代，一些省份就走在了联邦政府前面，使用清洁能源、实行碳税政策。目前，美国的部分州正在这样做。

中国如果加入最为理想

加拿大气候行动网（Climate Action Network）干事阿布鲁（Catherine Abreu）表示，如果能够说服中国和印度在一定程度上支持这项协议，那就是真正的胜利。

中国经济发展依然主要依靠煤炭能源，使用煤炭的总量逐年上升，目前正准备兴建更大规模的煤炭发电厂。

但近年来，致力于清洁能源发展的努力有目共睹。

阿布鲁表示，自己不觉得中印两国会完全同意淘汰煤炭，但是，只要承诺会帮助实现这一目标，已经是迈出了一大步了。

RCI with CBC

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