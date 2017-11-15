温哥华海峡小岛居民护着海狸不让加拿大公园局灭杀

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在温哥华到维多利亚之间的海峡上有很多岛屿，中部有一个南彭德岛（South Pender Island）。岛上只有2400多居民。这个星期他们联合起来，成功阻止了加拿大公园局计划灭杀岛上湖里海狸的行动。

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南彭德岛上有个格林伯恩湖（Greenburn Lake），属于加拿大公园局管理。由于湖里的海狸繁殖得越来越多，用树枝搭建的堤坝住窝不断增加，已经威胁到湖上的水坝，公园局计划用人道灭杀的方式减少海狸的数量。

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加拿大公园局说，由于有七八只海狸在格林伯恩湖的水坝处建了窝，造成湖水水面上升，危及到人工堤坝的安全。他们在过去近一年的时间里， 一直在寻找能够让水顺利流过涵洞的办法， 包括在洞口放上铁栅栏。 但还是不能阻止海狸筑窝。公园局也曾考虑将其中一些海狸转移到其它地方，可一来海狸是一种很认领地的动物，二来全省已很难找到没有海狸的水域，所以他们决定这个星期要用笼子捕捉海狸，并人道杀死一部分。

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但此决定受到南彭德岛居民的反对。居民管理小组的温迪·舒勒菲尔德（Wendy Scholefield）女士说，很多人对此感到不安，很快聚集起来反对加拿大公园局的计划，有几百人准备这个星期五发起抗议示威活动。

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加拿大公园听到这些消息后表示，他们理解抗议者的意愿，并给舒勒菲尔德女士发来电子邮件说，已决定暂停实施原来的计划。

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舒勒菲尔德女士说：“现在大家都很高兴听到这个消息，也松了一口气。虽然这个星期我们不会举行抗议活动了，但我们会继续关注海狸的命运”。

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