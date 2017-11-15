大麻合法化: 加拿大最大药店招募药用大麻品牌经理

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加拿大联邦政府通过大麻合法化，并将于２０１８年７月正式开始实施。这段时间，各级政府正在加紧讨论如何具体实行这项法律。

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加拿大最大药品商店Shopper Drug Mart的网站日前贴出招聘启事，寻找资深药用大麻品牌经理。

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Shopper Drug Mart将自己定位为新兴药用大麻市场。

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虽然目前联邦政府的法律中，并没有将药店列入大麻销售点，而是直接由授权的大麻生产者卖给消费者。

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不过，许多药店认为，政府迟早会通过立法，让正规药店成为药用大麻销售点。

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Shopper Drug Mart的这个职位要求申请者：在药用大麻方面，策划品牌行销策略，组织针对医生以及医护人员的宣传活动。

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这个职位的描述中还包括，药用大麻品牌的发展和整合需要考虑目前大麻市场，大麻立法规定，以及进入该市场的挑战等。

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Shopper Drug Mart的母公司Loblaw’s 早在去年五月就表示，希望能够介入大麻市场。

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Loblaw’s在去年十月向加拿大卫生部提出了经营申请。

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这意味着，联邦需要先修改相关法律。

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目前，已经有几家药店与大麻生产者签订了合约，并认为药店是销售药用大麻最好的地方。

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