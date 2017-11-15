中国最大海外购房网称在温哥华购房的中国买家处于“不再增长”状态

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根据中国最大的房地产门户网站“居外海外房产网”（Juwai.com）的统计数据，在温哥华购买房地产的中国买家数量目前处于一种“不再增长”的过程中。

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居外网副总裁拜伦·伯利（Byron Burley）说：“现在温哥华房产对中国买家没有多大吸引力。他们现在搜索最多的城市是多伦多、西雅图、蒙特利尔和洛杉矶。中国买家有关外国物业的咨询量比去年上涨了8.7％”。

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大温地区从2016年8月开始，为抑制房价飙升，开始向外国购房者征收15％的附加税。

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伯利说：“中国买家中约50％的人是在到处寻找可以投资的房产，但却没有决定在哪个城市买。当这些自由买家把温哥华的房价加上税收与其他城市进行比较后，就觉得不值得了”。

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上个星期，西雅图温德米尔房地产首席经济学家马修·加德纳（Matthew Gardner）说，外国买房者正以“狂热”的速度涌入西雅图，从这里眺望温哥华。

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不列颠·哥伦比亚大学 Sauder商学院的教授萨默维尔（Somerville）则认为，抑制房市的措施将在今后多年内起到缓解房价，使其趋于平稳的作用。他现在更关心的是公寓和联排别墅价格继续攀升的问题。他说：“公寓房价格在一年内上涨了近40％，这并不是‘救世’，仍然存在市民负担能力的问题”。

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居外网副总裁伯利也提醒说，温哥华的房地产市场对于外国买家来说并没有崩溃，只是目前需求比较平缓。

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居外网在上星期刊登的一篇文章还提到，有51%在国外买房的中国人会考虑房子是不是容易租出去。

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