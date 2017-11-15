联邦国会议员今年多花了上百万出访和接待外宾费用

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加拿大国会众议院“国际事务协会”提交给众议院内部经济委员会的最新报告显示：联邦议会众议院和参议院的议员们在本财政年度花费的出访和接待外宾支出为450万加元，比去年多出100万加元。

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根据该委员会记录的活动日程信息，负责推广加拿大海外利益的国会议员和团体，今年举办会议134次，其中包括接待来访的其它国家的议员；议员代表团出访则有69次，包括到法国、中国和葡萄牙等，是五年来出国人数最多的一年。今后还计划访问华盛顿、拉斯维加斯和牙买加金斯顿等城市。

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新民主党众议员Peter Julian © PC / Justin Tang

该协会的主任拉布雷克·里埃尔（Labrecque-Riel）说，去年的活动有所增加，预算用掉了98％。她说，支出中也包括向13个国际议会组织缴纳会费，参加国际组织的会议。这些费用占去外事活动总预算的很大一部分，约130万加元。“如果我们不付钱，我们就无法参与”。旅行支出的增加则是由几个因素造成的，包括议员中对外交感兴趣的人增加，在北美自由贸易协议谈判等议题上与美国接触增加等。

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尽管明年计划中的出行较少，但协会在2017年4月1日要求增加100万的预算资金。但计划中要求增拨31万加元用于增加三名工作人员的计划未获得批准。“众议院内部经济委员会”的新民主党议员彼得·朱利安（Peter Julian）认为，议会国际事务协会的经费已经增加了100万，再另外要钱雇人不合适，他们应该努力确保管理和人员的工作效率。

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保守党众议员坎迪丝·伯根（Candice Bergen）则在议会内部经济委员会的会议上提出，协会中议员们的出访应该保持以前的频率，避免因出访增加造成的雇员工作量增加，加班费大增。

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