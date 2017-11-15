特鲁多政府公布竞选承诺落实情况被指是宣传

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贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）领导的自由党在2015年秋天的全国大选中，开出了一长串的承诺，并赢得了大选。这个星期二，自由党政府在一个专门的网站上发布了一个报告，其中列举出都有哪些承诺落实了，哪些还没有落实，以此展示他们执政以来的政绩。

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加拿大广播公司新闻部的记者到网站上仔细查看了一下，看到文件中列出来的承诺总共有364项，而已经实现的有66项。其中包括虽然有些拖延，但还是实现了在2016年2月份接受2.5万叙利亚难民的目标。

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© RCI

大部分承诺被列在“正在落实”栏目中，其中218项被列为“进展顺利”，13项被描述为“遇到困难”。关于到2019年实现预算平衡的承诺被描述成“遇到困难”的一个实例 – 而且是最难以兑现的承诺。

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也有三项承诺被列为“没有跟踪落实情况”。其中包括最令人头痛的“改革选举制度”的承诺，也包括取消为可负担出租房投资的消费税，还有为雇用年轻工人的公司提供12个月的就业保险费的承诺。

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网站上说将在未来两年内对诺言兑现的实际进展情况不断更新。在几周后会发布第二份报告，侧重于把政府优先考虑事项和落实诺言的实际进程联系起来。涉及的方面包括儿童贫困、住房、退休保障、宽带互联网和土着社区的饮用水质量等问题。

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有趣的是，魁北克拉瓦尔大学政治系也开设了一个专门的网站来追踪自由党特鲁多政府履行承诺的进展情况。只不过在那个网站上，研究人员把自由党的承诺归纳为353项。到目前为止，有110项承诺已经或正在落实之中，有12项违背了承诺。

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加拿大广播公司网站上的分析文章说，历届政府都愿意把自己做的好事列举出来。1996年时，自由党克雷蒂安政府就在执政3年时公布过一个竞选诺言落实情况的统计表，其中说78%的承诺得到了落实。

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这种把兑现竞选诺言进展情况列出来的做法开始于英国首相布莱尔执政时期，有政治学者就此发明了一个新词叫“诺言兑现学”。

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《国民邮报》专栏评论员Jen Gerson © CBC

曾经在议会预算委员会工作过的凯文•佩吉（Kevin Page）和萨希尔•汗（Sahir Khan）现在任职于渥太华大学财政研究学院。他们认为，这种衡量政绩的统计方法最大的效果是让政府能够意识到工作的轻重缓急，并按此来分配资源，也可以用于评判公务员的工作，有利于国会议员就政府支出进行投票。他们认为，自由党政府公布这些诺言落实情况的目的有两个：一是让人们确信他们正在努力工作，二是他们的工作重心是有科学根据的。

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但《国民邮报》专栏评论员珍·格尔森（Jen Gerson）女士认为：“有一个程序考评政党施政成果固然不错。但政绩成果很多并不是能测量出来的，而是带有主观意识的因素”。

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加拿大广播公司评论员罗宾·乌尔巴克（Robyn Urback）也认为此事没那么简单。她说，特鲁多政府公布这份自我填写、自行发布的成绩单更多的是一种宣传。而且其中有很多承诺并不是竞选时提出的，是其上台后才提出的。如果单把竞选时作出的许诺列出来，那我们看到的不能落实的比例将会更大。

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她说，无论是哪种情况，政府都是希望通过公布这个成绩单，让你知道他们几乎在每一个领域的表现都很出色。瞧：在我们这届政府执政一半的任期时间里，我们只有三个承诺还未实现，所有其他的承诺要么已经落实， 要么正处于落实的不同阶段，而还没有落实到位的是因为遇到了“挑战”。例如看起来已经无法兑现的许诺，到2019 – 20年财政年度实现平衡预算，先不说无法兑现的原因是什么，政府真的在朝这个方向努力吗？

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议会反对党保守党议员斯托克维尔·戴（Stockwell Day）曾经担任内阁部长，有多年执政经验。他认为，执政党的工作重点是要根据国际国内形势的变化随时调整的，他举例说：“现在有人提到亚洲国家对加拿大经济影响的重要性，今后加拿大经济如何在很大程度上取决于与中国、印度等国家的经贸关系。我很高兴有人提到这一点。自由党政府也需要意识到这项工作的重要性”。收听

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