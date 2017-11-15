大多伦多出现专门针对说普通话华人的欺诈勒索，警方发出警告

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加拿大多伦多的警方发出警告，说目前在大多伦多地区 GTA 出现了专门以说普通话华人为目标的欺诈勒索活动。

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加拿大广播公司星期三（11月15日）报道说，根据多伦多警局的消息，诈骗犯通过电话和短信的方式联系大多伦多的说普通话华人，假冒自己是中国当局和执法人员，指控受害人进行了洗钱，威胁说要逮捕他们或扣押他们的资产。

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警方说，诈骗犯会要求受害人以现金和电汇的方式寄钱，以便 “让当局核实” 这些资金的来源，证明自己的清白，当然，这些钱一旦寄出，就永远不见了踪影。

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多伦多警局的调查人员说，警方从来不会要求证人/或 “嫌疑人” 把资金转交给当局进行检查。

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多伦多警局说，任何人若接到此类信息，应该立即给多伦多警局打电话：416-808-7300，或给防犯罪热线打电话：416-222-8477

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（RCI with CBC）

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