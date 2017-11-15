魁北克省今年财政盈余多多，省政府将给纳税人减税

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加拿大的魁北克省经济形势 “一片大好”，魁北克省政府预计下星期将宣布给纳税人减轻负担。

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加拿大广播公司法语网 RadioCanada报道说，魁北克省政府将在下周二，11月21日，公布最新省经济状况报告，届时将会有给纳税人减税的细节。

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不过，魁北克省长菲利普·库雅尔 （Philippe Couillard）和财政部长卡洛斯·莱涛（Carlos Leitão）已经提前在 Facebook 上放风，说减税是为了让 “魁北克人享受到经济增长的好处”。

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魁省省长 Philippe Couillard （左） 和财长 Carlos Leitao © La Presse canadienne/Jacques Boissinot

库雅尔表示，我们能给大家带来这个好消息，是因为我们一起 “整理” 好了自己的财务，为今天、为下一代留下了回旋余地。

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他说，“良好的经济政策、良好的财政政策使魁北克的经济得以复苏，经济增长给我们带来了收入，使我们实现了财政收支平衡”。

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财政紧缩3年有成效

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11月21日，魁省政府将给出 2016-2017 财政年度的最终盈余数额，今年 6 月份曾经有资料显示，魁省 2016-2017年度的财政盈余大约会在 25亿加元左右。

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过去 3 年来，魁北克省一直采取财政紧缩政策，现在终于见效，省财政部长卡洛斯·莱涛是一位经济学家，今年3月他曾经表示，我们做了我们应该做的，在2014-2015年度、2015-2016年度减缓了开支，因为我们需要恢复财政平衡。

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他说，魁北克省的财政状况不平衡，若是有人以为可以凭着信贷来维持公共服务的开支，这是完全不现实的，我们需要整理好自己的财务，现在，我们终于有钱来为公共服务提供资金了。

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魁省 40%的人不交所得税

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魁省财政部长卡洛斯·莱涛（CarlosLeitão）表示，新的减税计划专门针对那些 “工作的人以及低薪阶层的人”。

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魁北克省的法语报纸新闻报 （La Presse）报道说，根据可靠消息来源，预计纳税人每人每年可减税 200加元。

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新闻报还说，当然，减税是给纳税的人减税，魁北克省居然几乎有 40% 的人完全不交个人收入所得税！

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财政盈余用于公共服务

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那么，除了减税外，2016-2017年的财政盈余还会用在哪些地方呢？

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财长莱涛宣布，将推出一个 “消除贫困”的项目，这个计划将相当具有 “创新”性，在北美从来没有过。

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另外，魁省还计划推出改善教育系统和卫生保健系统的多个措施。

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莱涛说，现在我们有了能力，有了财政余地，能够让公民加强对经济的信心，推动经济增长的良性循环。

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选举前夕宣布减税

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魁北克省将在 2018 年秋季举行省选，在选举前不到一年之际宣布财政盈余和减税，对于执政党魁省自由党来说当然有利。

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加拿大广播公司报道说，财政部长莱涛在过去几年紧缩腰包、审慎预算，现在的财政盈余无疑将非常有助于自由党的竞选。

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支持省自由党的一方说，莱涛控制住了开支和债务，自2015年以来，全省总债务占 GDP 的百分比就不断下降，而且省政府大规模投资公共交通和高科技项目，其中最具魅力的就是雄心勃勃的蒙特利尔轻轨 LRT 项目，预计总耗资 60 亿加元。

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© Caisse de dépôt et placement du Québec

魁省政府信心满满地表示，几年来的不断努力，已经把魁北克省定位在未来。

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（RCI with CBC）

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