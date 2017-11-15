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出人出钱出飞机：加拿大宣布五年维和计划

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 15 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大政府星期三（11月15日）宣布了未来五年中将为联合国维和行动提供的兵力、装备和资金，其中包括200名快速反应部队军人，军事教官，运输机，战斗直升机和一项专用于增加维和女兵女警的1500万加元基金。另外加拿大还将向联合国提供6百万加元，专用于执行危险任务的女兵的安全措施。

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(CP/Darryl Dyck)

但是在星期三的新闻发布会上，加拿大总理特鲁多和外长弗里兰德(Chrystia Freeland)都被问到，自由党政府一年多前的承诺是派遣600名维和军人，为什么现在减到200人了？

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维和战略的改变

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他们各自的回答自然都无懈可击，但也没有提供更多的细节。倒是一位接受CBC记者Murray Brewster采访的军方人士透露，维和军人以后可能会增加到承诺的人数，但是加拿大政府的维和思路改变了。未来加拿大将着重参加规模较小、但任务明确具体的维和行动。

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另外，这位没有透露姓名的军方人士还说，今天宣布的只是初步计划，具体到参加哪一项维和行动，向哪个国家派多少人，还需要和联合国商议。照他估计，今天承诺派遣的军人，恐怕最晚要到两年后才会真正开拔。

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自由党政府被联合国以维和要求“轮番轰炸”，但至今未松口

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决心让加拿大重返国际舞台的特鲁多政府上台后，联合国不断提出为某项维和行动派兵或提供装备的要求，例如为马里和南苏丹提供拆弹人员、军人、直升机和侦察设备，为海地提供警员等等。但加拿大政府迄今为止没有答应任何一项要求。

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（ ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images)

加拿大空军准备派出的飞机包括可以配备机枪的CH-146 Griffon直升机和用于运输的CH-147 Chinook直升机。C-130J和C-17运输机。

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建立和平：维和军人面对的新考验

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联合国防长维和峰会本周二和周三在温哥华举行。加拿大国防部长萨吉安（Hajit Sajjan）在讲话中说，加拿大不仅是首创维和行动的国家，而且迄今为止已经先后派出过12万维和军人。但是，今天的维和军人身处一个更加复杂而危险的环境。

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过去的维和任务常常只是监督交战双方执行停火协议。但是现在，这种严格意义上的维和已经不多见了。维和部队更经常地被派到冲突还在继续的地区，在一个参战者不明确的、充斥敌意的环境里力图保护平民，建立和平。萨吉安认为，国际社会必须做出调整，找到适应新形势的有效维和方式。

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（RCI with CBC and CP）

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