加拿大27岁女教师在柬埔寨死亡，警方正在调查死因

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27岁的Abbey Amisola是温尼伯市的一名代课教师。她和一个英国女伴，22岁的Jade Seymour一起在柬埔寨南部的贡布市旅游。星期二（11月14日）早上。两人在当地医院里死亡。

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据CBC和当地媒体报道，她们在前一天夜里严重腹泻呕吐，因此去一家药店里买了药。稍后她们陷入昏迷，被送进医院，但已为时过晚。警方目前正在对她们的死因进行调查，目前的怀疑是她们死于服药过量。

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Amisola此前决定离职一年去亚洲各地旅行。她的亚洲之行九月份刚刚开始。

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她的家人正在和一个柬埔寨殡仪馆商议，希望把她的遗体运回加拿大安葬。

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（RCI with CBC）

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