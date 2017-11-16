多伦多每年百万候鸟死亡 谁来救救它们？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每一年，在多伦多市区死亡的鸟类高达一百万只。而在全加拿大，这个数字大约为２５００万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鸟类死亡事件大多发生在候鸟迁徙季节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大专门救助鸟类的机构The Fatal Light Awareness Program (FLAP)创办人Michael Mesure表示，在候鸟迁徙季节，长途飞行的各种鸟在夜间会被城市的灯光所吸引，之后可能会迷失在城市中，找不到归途。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在大城市建设中喜欢的大玻璃窗，尤其是高层建筑的玻璃外墙，更是鸟类的杀手。鸟儿们以为从玻璃中反射的天空或树木是真实的，高速飞行撞上去而死亡的事情比大家想象的要普遍的多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从１９８９年开始，Mesure就开始组织义务参与者于春秋两季，在城市的人行道，玻璃建筑周围寻找受伤或死亡的鸟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

志愿者Lori Nichols每天清晨五点半就开始在多伦多市中心四处找寻，包括街车轨道，建筑四周角落和裂缝。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她身上还会带着救助被困鸟类的网兜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，救助鸟类令她对城市的观感彻底改变了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去二十多年的时间里，经过FLAP不断呼吁，多伦多市政府在２００９年通过了市政建设时留意保护候鸟类的条例，但是，每年志愿者依然会拾到几千只死于意外的候鸟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada