加拿大15岁男孩上网引诱威胁美国女孩被判两年缓刑

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这个星期二，加拿大东海岸哈利法克斯市的青少年法庭判处一名17岁的少年两年缓刑。原因是这名少年在网络上引诱并威胁一名12岁的美国女孩。

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此案发生于去年4月份。当时这名男孩15岁。他通过互联网认识了一名12岁的美国女孩，在网上聊天时先是引诱对方拍一张脚的照片发给他，然后又说， 如果她能舔到自己的脚，他就给她寄礼品卡。后来她又让女孩发胸部和下体的照片。当后来他又要求女孩给他发自慰视频时，遭到女孩的拒绝。结果他威胁对方，如果不听他的话，就把以前收到的女孩裸照发布到网上。女孩的反常表现引起了父亲的注意，在了解到事实后，女孩的家庭选择了报警求助。

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哈利法克斯警方在申请了法庭搜查令之后，到男孩家搜集证据，随后起诉他犯有网络引诱，敲诈和拥有儿童色情照片罪。

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此男孩在法庭上表示认罪。

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公诉人布兰登·特拉斯克（Brandon Trask）在青少年法庭上说，这名少年的罪行很严重，但以前没有不良记录，此次是初犯。经过与辩护律师协商，建议法院判处其两年缓刑。

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法官在判其两年缓刑的基础上，又增加了40个小时的社区义务服务。

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此次检控方和法官都认为，如何判处这样的初犯青少年是此案的关键。因为年轻人都可能犯错误。此判决将成为他人生的转折点，非常关键， 判决也需要得到他父母的支持，才能收到良好效果。

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