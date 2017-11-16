曾经英姿飒爽的考克斯因性侵犯问题差点自杀

曾经英姿飒爽的考克斯因性侵犯问题差点自杀
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女军人举报性骚扰反“被退役”

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 16 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大军队总参谋长万斯Jonathan Vance将军在2015年上任后公开承认，加拿大军队内部存在的不尊重女军人的不正之风和性文化是严重问题，也是他要首先治理的问题。

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信誓旦旦

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万斯将军强调说，他给军队下达的命令很明确，性骚扰和性侵犯是雷区，对明知故犯的军人要军法从事、甚至被开除军职勒令退役；没有这些渣滓的加拿大军队才让他高兴。

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加拿大总参谋长万斯将军誓言解决军队性文化问题
加拿大总参谋长万斯将军誓言解决军队性文化问题 © Adrian Wyld/Canadian Press

但据加拿大广播公司记者报道，万斯将军的上述承诺和誓言已经发出了两年，一些加拿大女军人的经历却是，好容易鼓足了勇气站出来举报性骚扰或性侵犯事件，结果却把自己搞得灰头土脸、受到严重的身心压力、甚至是被加拿大军方以身体健康差的理由下令退役。

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女士官考克斯

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加拿大空军士官考克斯Vicky-Lynn Cox就是经历了这样痛苦经历的女军人。

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考克斯的服役单位是加拿大空军的F18战机维护保养中心，职务是战机结构保养技师。她有三个孩子，丈夫也是现役军人。

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考克斯在接受加拿大广播公司采访时说，她正是听到加拿大军队总参谋长万斯将军誓言解决性文化问题的承诺、和媒体大量报道加拿大军队存在严重的性骚扰及性侵犯问题后，才站出来向上级举报她过去受到的四起性骚扰和性侵犯的事件；她希望正义能够被伸张，今后加拿大女军人能够不用日夜担心自己受到来自上司或者同事的性侵犯。

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加拿大空军士官考克斯接受CBC采访
加拿大空军士官考克斯接受CBC采访 © Kristin Nelson

来自两方面的折磨

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考克斯说她在加拿大军队受到的身心伤害主要来自两个方面。先是多次受到性骚扰和性侵犯，这让她每天上班都感到害怕；第二是她站出来举报过去受到性骚扰和性侵犯事件后感受到的种种负面压力。

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考克斯说，她由于受到性侵犯而引起的噩梦实际上从她1996年参军的第三个星期就已经开始，自那以后她在加拿大军队服役的二十年期间她就没有睡过一个好觉，经常被噩梦惊醒；后来她发展到一看见每天上班的建筑物就会感到害怕，甚至有过自杀的念头。

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施暴者仍逍遥法外

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考克斯在接受加拿大广播公司采访时说，她已经接到军方让她明年5月份因病退役的命令，以为她现在仍然被性骚扰和性侵犯问题引起的抑郁症和焦虑症所困扰；而那些对她性侵犯的施暴者（三位同事和一位上司）却仍然大摇大摆的每天照常上班，不但没有受到司法指控、连军纪制裁都没有，这实在是不公平。

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在回答加拿大广播公司问题时，加拿大军队负责调查处理性骚扰和性侵犯问题的贝奈特将军Jennifer Bennett说，性侵犯问题的调查起诉是很花时间的困难工作；对于考克斯因病退役的决定，贝奈特将军说军方在研究是否有其它的解决办法，比如延长服役期限或者是成为加拿大军方雇佣的文职雇员，因为像考克斯这样因性侵犯导致的身心健康问题而无法正常执行军事勤务的军人还有不少。

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