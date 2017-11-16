海外勤务：加拿大军人先要过体能关

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在加拿大自由党政府强调要在国际维持和平方面发扬加拿大优良传统的情况下，加拿大军方10月份推出了前往海外执行维持和平任务的加拿大军人必须通过的体能测试项目。

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据加拿大广播公司记者David McKie报道，加拿大军方这一为前往海外执行维持和平任务军人制定的体能测试标准是，负重35公斤或者是携带全部战斗装备在一个小时之内完成5公里负重行军；随后是5分钟的休息时间，在这个时间里参加测试的军人要把身上35公斤的负重进行轻装，以准备好参加下一个行动；第三个测试阶段是军人身背减重后的基本作战装备、完成一系列战场规避枪弹和炸弹的动作，并拖拽185磅重的沙袋、模拟抢救伤员时需要的身体爆发力。

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减肥和长肌肉需要坚持长期健身锻炼 © Chad Hipolito/Canadian Press

担心自己缺乏必要体能的军人将被给予适当的时间进行强化体能锻炼。

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加拿大军队原来的体能测试标准是负重越野行军13公里，由于许多军人抱怨他们完成了负重越野行军13公里的项目后已经筋疲力尽、失去作战能力，现在新的测试标准把这一项目减到5公里。

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不过加拿大军方指出，与十几年前的阿富汗战场相比，加拿大军人现在要携带的装备要重得多。

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虽然派赴海外执行维持和平军事任务的陆海空部队的加拿大军人都要通过上述体能测试，但对于一些非战斗人员加拿大军方会适当放松体能测试标准，比如海军军舰上的炊事员。

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