庞巴迪要在蒙特利尔增聘1000人

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据一位消息人士透露，庞巴迪公司 （Bombardier Inc.）计划今后几个月内在蒙特利尔市增聘约 1000 名员工，以扩大其新型 Global 7000 商用飞机的生产。

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该消息人士告诉加拿大广播公司，庞巴迪预计将在本周五（11月17日）公布有关细节。

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庞巴迪公司的发言人马克·马斯卢克（Mark Masluch）表示，公司将在周五的一次活动上确认有关情况。

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他说，现在我还不能确认任何数字，但 Global 7000 将成为庞巴迪在蒙特利尔招聘人员的关键支柱。

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庞巴迪的最大型商务客机

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Global 7000 是庞巴迪公司的最大型商务飞机，预订于明年下半年投入使用。

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Alain Bellemare © La Presse canadienne

庞巴迪的首席执行官 Alain Bellemare 本周二在一次投资者会议上表示，这架新飞机将成为市场上速度最快、性能最好的商务飞机。

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他当时在波士顿举行的这一大会上说，需求非常强劲，预订已经到了2021年，客户满意度很高。

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加拿大联邦政府今年2月份向庞巴迪公司提供了3.725亿加元的贷款，以协助庞巴迪完成 Global 7000的开发，该飞机的定价为7200万美元一架。

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蒙特利尔的庞巴迪公司自2015年以来就在大规模裁员，在全球范围内总共裁掉了14,500个职位，现在终于出现了转机。

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（RCI with CBC）

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