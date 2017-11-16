声援外国同行：安大省律师协会对律师权利受侵害表达关切

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安大略省律师协会本周发表声明，对一些国家的法律工作者的权利受到侵害表达“严重关切”。在声明提到的律师中有三个中国名字：高智晟，江天勇和王全璋。其余律师分别来自以色列、马来西亚、埃及和土耳其。其中土耳其律师多达十八人，他们都是在土耳其去年以来的大清洗中被关押。

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声明说，律师应能在不必为自己的生命、自由和安全担忧的情况下履行他们的法律职责。安大略省律师协会呼吁所有政府遵守联合国的《律师作用基本原则》等国际人权法规。

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这并不是安省律师协会第一次为外国同行发声，它也不是第一个这样做的律师协会。美国、法国等国家的律师协会以及台北律师公会都曾为高智晟等人表达关切和声援。安省律师协会人权观察小组成员吴瑶瑶（Avvy Go）就此接受了本台采访。

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在各种专业协会和行业公会中，似乎只有律师协会坚持声援外国同行。吴瑶瑶说，加拿大和中国等全世界大部分国家都是联合国的国际人权公约签署国。一个人的基本权利，不论生活在哪一个国家和城市，都应该得到保障。另外，声援律师也是维护法治。在一个法治社会里，任何人都有权获得律师的服务。律师不应该因为所代表的当事人的身份而受到骚扰和迫害。

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吴瑶瑶是多伦多的华人及东南亚社区法律援助中心的律师和负责人。她说，从她和客户的接触来看，中国的管制越来越严。例如，一些正在申请加拿大身份的中国公民，如果需要延中国护照，或是办理无犯罪记录证明等需要中国方面提供协助的文件，遇到的障碍比过去更多。甚至有过需要先“承认过失”才可办理证明的情况。

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在安省律师协会提到的三名中国律师中，53岁的高智晟可能是出现在各国律师协会声明中次数最多的。他1996年开始执业，是中国司法部2001年评出的全国“十佳律师”之一，也曾三次获得诺贝尔和平奖提名。他2005年皈依基督教。2006年以来，他多次被秘密关押并遭受酷刑，2011年起在新疆某监狱服刑三年，2014年刑满出狱后被软禁在陕西老家，今年8月中旬失踪。一说已逃往国外，但到目前为止仍无下落。

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46岁的江天勇曾代理陈光诚案，参与山西黑砖窑案，高智晟案和艾滋病患者维权等案件。他2016年11月失联，2017年6月被以煽动颠覆国家政权的罪名正式逮捕。

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41岁的王全璋2015年8月失联，2016年1月被正式逮捕，2017年2月被以颠覆国家政权罪名正式起诉。

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