索菲·特鲁多在温哥华协助准备全球妇女大会

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理贾斯汀·特鲁多的夫人索菲·格雷格瓦·特鲁多（Sophie Grégoire Trudeau）这个星期在温哥华市，为 2019 年将在温哥华举行的全球最大规模的妇女问题大会 Women Deliver global conference 进行准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，Women Deliver global conference 将于 2019 年 6月3日至6日在温哥华举行，预计将有超过 6000 人参加会议，包括来自160多个不同国家的领导人和女权主义倡导者们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© womendeliver

索菲·特鲁多表示，我们要谈论……加拿大、全世界的妇女们在日常生活中所面临的暴力行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

妇女遭受性骚扰性侵问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一妇女大会每3年一次，在全球不同城市举行，2019年的会议筹备工作正在进行中，最近引起强震的好莱坞大亨哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）的性丑闻，把妇女在工作场所、在日常生活中遭受性骚扰或性侵的问题推到了风口浪尖上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

索菲·特鲁多说，在加拿大，在全世界，我们正处在一个多层面的转折点上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华负责主持 Women Deliver 大会的首席执行官 Katja Iversen 表示，该大会寻求的是变化，而不是责备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，我们在寻找解决妇女们所面临处境的途径，这是一个积极的运动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada