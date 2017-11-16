无现金时代？加拿大央行发现加拿大人一半交易仍用现金

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根据加拿大银行的统计，尽管用借记卡和信用卡的人在不断增多，加拿大人仍然很喜欢用现金，超过一半的交易还是用现金来结帐。

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在周四（11月16日）发布的一份报告中，加拿大央行仔细研究了加拿大消费者和零售商之间的结帐方式。

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加拿大银行主要研究的是 2015 年的数字，发现2015年在所有类型的商家中，51% 的交易 是用现金进行的。

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相比之下，用借记卡结帐的交易占 31%，用信用卡的占 19%。

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© Canadian Press

央行说，我们发现现金还在被广泛使用，特别是小额交易，人们在进行金额不大不小的交易时喜欢用借记卡，进行大额交易时才用信用卡。

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央行指出，信用卡的日趋流行，与信用卡配置的积分奖励有关系, 信用卡公司为了推动消费者们用信用卡，提供各种消费刺激措施。

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加拿大银行的报告表示，对于商家来说，用信用卡结帐的每笔交易的平均成本为 2.08加元， 相比之下，用借记卡结帐每笔交易的成本为 30加分，现金结帐每笔交易的成本为 29加分，这包括了数钱和去银行存钱的时间成本。

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（RCI with CBC）

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