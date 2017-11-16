后悔投你一票：两个年轻选民当面向特鲁多抗议输油管扩建计划

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加拿大总理特鲁多星期三（11月15日）召开新闻发布会，宣布加拿大今后五年的维和行动战略。两个年轻人突然从听众席上站起来，高声抗议特鲁多政府批准金德摩根公司输油管扩建项目。特鲁多和国防部长、外长等几名官员呆立台上。保安人员几乎等他们说完了才不紧不慢地来到。

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20岁的海莉.扎克斯（Hayley Zacks）举着一个纸牌告诉特鲁多，她和同来的伙伴在2015年大选时都是第一次投票的选民，都把自己的一票投给了特鲁多。但是他批准输油管扩建项目令他们非常失望，因为这意味着那些令他们欣喜的关于气候变化的竞选承诺不可能实现。

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特鲁多在他们被保安人员带走时说了两句鼓励他们继续积极参与的话。扎克斯事后告诉记者说，把他们带出会场的是特鲁多的加拿大皇家骑警保安团队。温哥华警方随后接手，把他们押解到附近的一个警局，问了他们几个问题以后就把他们放了。

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冷不防杀出的示威者对政界人士是一个特别的考验。不久前新民主党领袖辛格在一次集会上遇到一个把他误认为穆斯林的白人女性。他的冷静回应为他赢得了赞誉。

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加拿大前总理克雷蒂安有一次被一名反贫困示威者冲撞，他想也不想就扼住了对方的脖子，完胜。

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但是另一次冲突，同样是克雷蒂安，被一个示威者用奶油派扣个正着，也只好自认倒霉。

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(RCI with CBC)

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